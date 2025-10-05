Yasin Kol için olay iddia: Kendisini kurtarmak raporunda yanlış beyanda bulunmuş

Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi Yasin Kol'un siyah-beyazlı takımın oyuncu değişikliklerinde kural hatası yaptığı iddia edildi. Hakem Kol'un raporuna söz konusu pozisyonla ilgili yanlış beyanda bulunduğu belirtildi.
Süper Lig'de Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan ve 1-1 eşitlikle sona eren derbiyle ilgili kural hatası tartışmaları yaşanıyor.
Mücadelenin 66. dakikasında Beşiktaş iki oyuncu değiştirecekken, hakem Yasin Kol, birinci değişikliğin ardından oyunu başlatıyor. 13 saniye sonra yardımcıdan gelen uyarı sonrası Yasin Kol, oyunu bir kez daha durdurup ikinci değişikliğe izin veriyor.
Kurallara göre; bir takım, devre arası hariç en fazla üç kez oyuncu değişikliği yapabilir. Buna göre Beşiktaş'ın derbideki oyuncu değişiklikleri için maç 4 kez durdurulmuş oldu.
Kural hatası yapıldığı gerekçesiyle derbinin tekrar edilebileceği konuşulurken, Yasin Kol'un pozisyonla ilgili raporu ortaya çıktı.
Hakem Yasin Kol, söz konusu iki değişikliğin 67. dakikada yapıldığını raporuna yazdı.
Süper Lig eski yardımcı hakemi Serdar Akçer, Yasin Kol'un raporuna dikkati çekerek hakemin bilerek yanlış beyanda bulunduğunu ifade etti.
Serdar Akçer, "Hakem Yasin Kol'un hatası yüzünden Beşiktaş, 66 ve 67 de iki ayrı oyuncu değişikliği yaparken (maçta toplam 4 defada 5 oyuncu değişikliği yapıldı), raporunda bu iki oyuncu değişikliği aynı anda dakika 67'de olmuş gibi yazmış.
Hakem olarak hata yaptım derse Galatasaray oyun kuralları hatası itirazında bulunur diye bu şekilde rapor düzenlemiş" dedi.