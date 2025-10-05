Yasin Kol için olay iddia: Kendisini kurtarmak raporunda yanlış beyanda bulunmuş

Serdar Akçer, "Hakem Yasin Kol'un hatası yüzünden Beşiktaş, 66 ve 67 de iki ayrı oyuncu değişikliği yaparken (maçta toplam 4 defada 5 oyuncu değişikliği yapıldı), raporunda bu iki oyuncu değişikliği aynı anda dakika 67'de olmuş gibi yazmış.

Hakem olarak hata yaptım derse Galatasaray oyun kuralları hatası itirazında bulunur diye bu şekilde rapor düzenlemiş" dedi.