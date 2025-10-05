Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Yasin Kol için olay iddia: Kendisini kurtarmak raporunda yanlış beyanda bulunmuş

Yasin Kol için olay iddia: Kendisini kurtarmak raporunda yanlış beyanda bulunmuş

Selman Ağrıkan
11:075/10/2025, Pazar
G: 5/10/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi Yasin Kol'un siyah-beyazlı takımın oyuncu değişikliklerinde kural hatası yaptığı iddia edildi. Hakem Kol'un raporuna söz konusu pozisyonla ilgili yanlış beyanda bulunduğu belirtildi.

Süper Lig'de Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan ve 1-1 eşitlikle sona eren derbiyle ilgili kural hatası tartışmaları yaşanıyor.

Mücadelenin 66. dakikasında Beşiktaş iki oyuncu değiştirecekken, hakem Yasin Kol, birinci değişikliğin ardından oyunu başlatıyor. 13 saniye sonra yardımcıdan gelen uyarı sonrası Yasin Kol, oyunu bir kez daha durdurup ikinci değişikliğe izin veriyor.

Kurallara göre; bir takım, devre arası hariç en fazla üç kez oyuncu değişikliği yapabilir. Buna göre Beşiktaş'ın derbideki oyuncu değişiklikleri için maç 4 kez durdurulmuş oldu. 

Kural hatası yapıldığı gerekçesiyle derbinin tekrar edilebileceği konuşulurken, Yasin Kol'un pozisyonla ilgili raporu ortaya çıktı.

Hakem Yasin Kol, söz konusu iki değişikliğin 67. dakikada yapıldığını raporuna yazdı.

Süper Lig eski yardımcı hakemi Serdar Akçer, Yasin Kol'un raporuna dikkati çekerek hakemin bilerek yanlış beyanda bulunduğunu ifade etti.

Serdar Akçer, "Hakem Yasin Kol'un hatası yüzünden Beşiktaş, 66 ve 67 de iki ayrı oyuncu değişikliği yaparken (maçta toplam 4 defada 5 oyuncu değişikliği yapıldı), raporunda bu iki oyuncu değişikliği aynı anda dakika 67'de olmuş gibi yazmış.

Hakem olarak hata yaptım derse Galatasaray oyun kuralları hatası itirazında bulunur diye bu şekilde rapor düzenlemiş" dedi.

#Süper Lig
#Beşiktaş
#Galatasaray
#Yasin Kol
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA? Az önce deprem mi oldu? 5 EKİM 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi