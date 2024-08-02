Yeni Alex yolda! Fenerbahçe sambacı günlerine geri dönüyor

Fenerbahçe’de transfer çalışmaları Jose Mourinho’nun raporu doğrultusunda devam ediyor. Özellikle Lugano maçında orta alanda sıkıntı çeken sarı-lacivertliler bu bölgeye takviyeler yapacak. Kanarya orta sahaya aradığı kanı ise Brezilya’da buldu.
Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de orta saha arayışları hız kazandı.
Şampiyonlar Ligi’nde Lugano ile oynanan ön eleme maçının ardından teknik direktör Jose Mourinho Boşnak futbolcu Rade Krunic’in biletini kesti.
Tecrübeli teknik adam orta sahaya kilit bir takviye yapacak.
Bu doğrultuda Kanarya Brezilya’da Flamengo forması giyen Gerson Santos da Silva’yı transfer listesine aldı.
Yönetim kısa zaman içinde oyuncu için resmi girişimlerde bulunacak.
Gerson Santos da Silva kimdir, kaç yaşında hangi takımlarda oynadı?
Gerson, 20 Mayıs 1997 tarihinde Belford Roxo, Rio de Janeiro'da doğdu.
Futbol kariyerine genç yaşlarda Fluminense'nin altyapısında başladı ve burada gösterdiği performansla genç yaşta profesyonel takıma yükseldi.
Gerson, Fluminense ile profesyonel kariyerine 2014 yılında başladı.
Brezilya Série A'da etkileyici performanslar sergileyerek genç yaşta dikkat çekti ve Avrupa kulüplerinin ilgisini çekmeyi başardı.
2016 yılında Gerson, İtalya'nın köklü kulüplerinden AS Roma'ya transfer oldu.
Roma'da geçirdiği süre boyunca Serie A'da düzenli olarak forma şansı bulamasa da, zamanla adaptasyon sağlayarak takıma katkıda bulundu.
Gerson, 2018-2019 sezonunda Fiorentina'ya kiralandı. İtalya'da geçirdiği bu süre içinde Serie A'da daha fazla oynama şansı buldu ve performansıyla beğeni topladı.
2019 yılında Gerson, Brezilya'ya dönerek Flamengo ile anlaştı. Flamengo forması altında, Brezilya Série A ve Copa Libertadores dahil olmak üzere birçok başarıya imza attı. Özellikle orta saha performansıyla takımının önemli maçlarında fark yarattı.
2021 yılında Gerson, Fransa'nın Olympique Marseille kulübüne transfer oldu.
2023 yılında tekrar eski takımı Flamengo'ya 15 milyon euro bedelle transfer oldu.