Yeni Alex yolda! Fenerbahçe sambacı günlerine geri dönüyor

2019 yılında Gerson, Brezilya'ya dönerek Flamengo ile anlaştı. Flamengo forması altında, Brezilya Série A ve Copa Libertadores dahil olmak üzere birçok başarıya imza attı. Özellikle orta saha performansıyla takımının önemli maçlarında fark yarattı.



