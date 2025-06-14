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Yıldız futbolcudan heyecanlandıran Türkiye paylaşımı: Transfer mi oluyor?

Yıldız futbolcudan heyecanlandıran Türkiye paylaşımı: Transfer mi oluyor?

10:1614/06/2025, Cumartesi
G: 14/06/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Fenerbahçe’nin transfer listesinde yer alan yıldız futbolcu sosyal medya hesabından taraftarları heyecanlandıracak bir paylaşımda yaptı.

Bonservisi Roma'da bulunan Tammy Abraham, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Sosyal medya hesabından tatilden bir fotoğrafını paylaşan Abraham, bu paylaşımına Türk bayrağı emojisi de ekledi ve Türkiye'de olduğunu gösterdi.



TRANSFER İÇİN Mİ GELDİ?


27 yaşındaki futbolcunun bu paylaşımın ardından transfer iddiaları gündeme geldi.


Abraham için özellikle sosyal medyada, "Transfer için mi geldi?" yorumları yapılmaya başlandı.


Bonservisi Roma'da bulunan Abraham, geride kalan sezonu Milan'da kiralık olarak geçirmişti. Milan'da 44 maçta süre bulan Abraham, 10 gol attı ve 7 asist yaptı.


Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Tammy Abraham'ın bonservisinin bulunduğu Roma ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.


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