Yüksel Yıldırım’dan flaş açıklama: "Devlet yardım ediyorsa biz de sıraya gireceğiz"

Yüksel Yıldırım: "Fenerbahçe bugün başkanını belirleyecek. Boş vaatler vererek taraftarı kandırmak, kulüpleri zarara uğratıyor. Bu ekonomide taraftarı kandırmak hiç yakışmıyor insanlara. Yapılmamış transferleri yapılmış gibi göstermek... Göreceğiz, bakacağız. O paralar nasıl bulunup ödenecek? Bakacağız. Devlet bunun neresinde olacak? Eğer devletimiz kulüplere yardım ediyorsa biz de sıraya girip isteyeceğiz. Açık ve net. Adalet herkese verilmeli." ifadelerini kullandı.



