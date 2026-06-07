Yüksel Yıldırım’dan flaş açıklama: "Devlet yardım ediyorsa biz de sıraya gireceğiz"

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe kongresindeki transfer vaatlerini hedef alarak çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe Spor Kulübü’nün yeni başkanını belirlemek üzere Kadıköy'de sandık başında olduğu tarihi günde, Türk futbolunun en dobra isimlerinden biri olan Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan gündemi sarsacak, çok sert bir açıklama geldi.
Yıldırım, Fenerbahçe kongresindeki transfer vaatlerini ve mali tabloları doğrudan hedef alarak adalet çağrısında bulundu.
Sarı-lacivertli camiada oy sayım işleminin heyecanı yaşanırken, kulüplerin ekonomik gerçeklikleri üzerinden sert eleştirilerde bulunan Yüksel Yıldırım; isim vermeden başkan adaylarının taraftarlara sunduğu vaatleri eleştirdi.
Futbol ekonomisinin geldiği noktaya dikkat çeken başarılı başkan, kulüpler arasındaki rekabet şartlarının adil olmadığını savundu.
Yüksel Yıldırım: "Fenerbahçe bugün başkanını belirleyecek. Boş vaatler vererek taraftarı kandırmak, kulüpleri zarara uğratıyor. Bu ekonomide taraftarı kandırmak hiç yakışmıyor insanlara. Yapılmamış transferleri yapılmış gibi göstermek... Göreceğiz, bakacağız. O paralar nasıl bulunup ödenecek? Bakacağız. Devlet bunun neresinde olacak? Eğer devletimiz kulüplere yardım ediyorsa biz de sıraya girip isteyeceğiz. Açık ve net. Adalet herkese verilmeli." ifadelerini kullandı.