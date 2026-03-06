Ziraat Türkiye Kupası'nda muhtemel rakipler belli oldu! Dev derbi ihtimali

Ziraat Türkiye Kupası'nda B Grubu'nda oynanan 4 karşılaşmanın ardından çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu. Bu sonuçların ardından, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un çeyrek finaldeki muhtemel rakipleri de netleşti.
Türkiye Kupası'nda çeyre final heyecanı yaşanacak. Turnuvanın çeyrek finalinde seri başı takımlar ve 4 büyüklerin muhtemel rakipleri şöyle:
Seri başı takımlar:
- Beşiktaş
- Galatasaray
- Samsunspor
- Konyaspor
Seri başı olmayan takımlar:
- Fenerbahçe
- Trabzonspor
- Gençlerbirliği
- Alanyaspor
ÇEYREK FİNALDE MUHTEMEL EŞLEŞMELER
Galatasaray'ın çeyrek finaldeki muhtemel rakipleri:
- Fenerbahçe
- Trabzonspor
- Gençlerbirliği
Fenerbahçe'nin çeyrek finaldeki muhtemel rakipleri:
- Galatasaray
- Samsunspor
- TÜMOSAN Konyaspor
* Fenerbahçe, seri başı olmadığı için çeyrek final turunu deplasmanda oynayacak.
Beşiktaş'ın çeyrek finaldeki muhtemel rakipleri:
- Trabzonspor
- Gençlerbirliği
- Alanyaspor
Trabzonspor'un çeyrek finaldeki muhtemel rakipleri:
- Galatasaray
- Beşiktaş
- Samsunspor
- TÜMOSAN Konyaspor
*Trabzonspor, seri başı olmadığı için çeyrek final turunu deplasmanda oynayacak.