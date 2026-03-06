Yeni Şafak
Ziraat Türkiye Kupası'nda muhtemel rakipler belli oldu! Dev derbi ihtimali

10:506/03/2026, Cuma
G: 6/03/2026, Cuma
Ziraat Türkiye Kupası'nda B Grubu'nda oynanan 4 karşılaşmanın ardından çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu. Bu sonuçların ardından, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un çeyrek finaldeki muhtemel rakipleri de netleşti.

Türkiye Kupası'nda çeyre final heyecanı yaşanacak. Turnuvanın çeyrek finalinde seri başı takımlar ve 4 büyüklerin muhtemel rakipleri şöyle:


Seri başı takımlar:


- Beşiktaş

- Galatasaray

- Samsunspor

- Konyaspor


Seri başı olmayan takımlar:


- Fenerbahçe

- Trabzonspor

- Gençlerbirliği

- Alanyaspor



ÇEYREK FİNALDE MUHTEMEL EŞLEŞMELER


Galatasaray'ın çeyrek finaldeki muhtemel rakipleri:


- Fenerbahçe

- Trabzonspor

- Gençlerbirliği


Fenerbahçe'nin çeyrek finaldeki muhtemel rakipleri:


- Galatasaray

- Samsunspor

- TÜMOSAN Konyaspor


* Fenerbahçe, seri başı olmadığı için çeyrek final turunu deplasmanda oynayacak.



Beşiktaş'ın çeyrek finaldeki muhtemel rakipleri:


- Trabzonspor

- Gençlerbirliği

- Alanyaspor


Trabzonspor'un çeyrek finaldeki muhtemel rakipleri:


- Galatasaray

- Beşiktaş

- Samsunspor

- TÜMOSAN Konyaspor


*Trabzonspor, seri başı olmadığı için çeyrek final turunu deplasmanda oynayacak.


