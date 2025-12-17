6 bin metreden düştü, kırılmadı: Guinness'e giren Honor Magic 8 Lite Türkiye'de satışta! İşte özellikleri ve fiyatı





Kamera, performans ve Türkiye fiyatları

Honor Magic8 Lite’ta optik görüntü sabitlemeli 108 MP ana kamera ve 5 MP yardımcı kamera yer alıyor. 16 MP ön kamera, özçekim ve görüntülü görüşmeler için konumlandırıldı.





Snapdragon 6 Gen 4 platformu ve GPU Turbo teknolojisi, günlük kullanım ve mobil oyunlarda stabil performans hedefliyor. Türkiye’de Orman Yeşili, Kızıl Kahve ve Gece Siyahı renkleriyle satışa sunulan cihaz; 8 GB RAM ve 256 GB depolama seçeneğiyle 25 bin 999 lira tavsiye edilen fiyatla listelenirken, tanıtıma özel olarak 31 Aralık'a kadar 21 bin 999 liradan başlayan fiyatlarla Hepsiburada üzerinden tüketicilerle buluşuyor.





Cihazın, 8 GB RAM + 512 GB depolama seçeneği ise Vatan Bilgisayar ve Teknosa mağazalarında 27 bin 999 lira tavsiye edilen satış fiyatıyla, "bundle kampanyası" kapsamında raflardaki yerini aldı.



