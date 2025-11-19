ABD'li milyarder Elon Musk'tan dikkat çeken açıklamalar: 20 yıl içinde çalışmak isteğe bağlı olacak

'ÇALIŞMAK İSTEĞE BAĞLI OLACAK'





Musk, 10-20 yıl içinde çalışmanın isteğe bağlı olacağını tahmin ettiğini dile getirerek, "Markete gidip sebze satın alabilir ya da arka bahçenizde sebze yetiştirebilirsiniz. Arka bahçenizde sebze yetiştirmek çok daha zordur ancak bazı insanlar sebze yetiştirmeyi sevdikleri için yine de bunu yaparlar. İş de aynen böyle olacak, isteğe bağlı." ifadelerini kullandı.



