Yapay Zeka sonunda "Pes" dedi: "Her şeyi yaparım ama bu mesleğin yerini asla tutamam!”

Yapay zeka; duygu, karmaşık fiziksel müdahale ve vicdani yargı gerektiren şu alanlarda bayrağı insana teslim ediyor:





1. Anaokulu Öğretmeni ve Özel Eğitimci

Nedeni: Bir çocuğun karakter inşası, ağladığında teselli edilmesi ve sosyalleşmesi "veri" ile değil, sevgi ve şefkat bağı ile mümkündür.

2. Psikolog, Psikiyatrist ve Terapist

Nedeni: İnsan ruhunun derinlikleri, travmalar ve mimikler arasındaki gizli anlamlar, matematiksel kalıplara sığdırılamaz. Gerçek bir iyileşme, iki insan arasındaki güven ilişkisine dayanır.