UEFA'nın Avrupa futbol organizasyonlarında üst tur kura çekimleri yapıldı. Galatasaray'ın Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Çekya'dan Sparta Prag oldu. Kura sonrasında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Hem Türkiye hem de Avrupa'da iddialı bir Galatasaray var. Hem bizim hem de Fenerbahçe'nin Avrupa serüveni devam ediyor. Umarım Türk takımları Avrupa'da devam edecektir" dedi.