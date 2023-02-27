Süper Lig ve diğer liglerden kulüplerin mücadele ettiği Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final heyecanı yaşanıyor. Süper Lig ekiplerinden Galatasaray ile Başakşehir’in forma terleteceği karşılaşmanın ne zaman oynanacağı tarihi ve hangi kanalda olduğu da araştırılan detaylar arasında.