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Galatasaray-Medipol Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı ne zaman oynanacak?

24 Aralık günü ise Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri kurası çekilmesinin ardından Galatasaray ile Başakşehir eşleşti. Bu eşleşmenin ardından Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakaları 28 Şubat, 1 ve 2 Mart'ta, yarı final ilk maçları 4, 5 veya 6 Nisan, rövanş maçları ise 25, 26 veya 27 Nisan tarihlerinde oynanacak.

15:18 . 27/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Galatasaray Başakşehir

Galatasaray Başakşehir

Süper Lig ve diğer liglerden kulüplerin mücadele ettiği Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final heyecanı yaşanıyor. Süper Lig ekiplerinden Galatasaray ile Başakşehir’in forma terleteceği karşılaşmanın ne zaman oynanacağı tarihi ve hangi kanalda olduğu da araştırılan detaylar arasında.

GALATASARAY- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR ÇEYREK FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray ile Başakşehir 24 aralık tarihinde çekilen kura kapsamında eşleşti. İddialı iki takımın arasındaki maçların belirlenen tarihlere göre 28 Şubat tarihlerinde oynanması bekleniyordu. Fakat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından maçların ertelendiği öğrenildi. Öte yandan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları takvime göre 28 Şubat, 1, 2 Mart, yarı final maçları 4,5 Nisan, 25,26 Nisan tarihlerinde oynanması bekleniyor.

Ertelenen Galatasaray Başakşehir maçının ise 1 ile 2 Mart tarihlerinde oynanması bekleniyor.

Buna göre Galatasaray Başakşehir maçı 1 Mart 2023’te oynanacak.

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Başakşehir maçının Ziraat Türkiye Kupası maçlarının yayımlandığı A Spor’da ekranlara gelmesi bekleniyor. Çeyrek final mücadelesinin saat 20:00'de başlaması bekleniyor.

ZTK EŞLEŞMELERİ NASIL?

Galatasaray Başakşehir eşleşmesinin yanı sıra organizasyondaki diğer maçlar şöyle:

Fenerbahçe - Yukatel Kayserispor

Demir Grup Sivasspor - Gaziantep FK

MKE Ankaragücü - Trabzonspor

#galatasaray
#medipol başakşehir
#ziraat türkiye kupası
1 saat önce
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Galatasaray-Medipol Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı ne zaman oynanacak?
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