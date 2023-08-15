Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak için eleme turlarını geçmeye devam ediyor. Yarın akşam oynanacak 3'üncü eleme turu rövanş maçından istediği sonucu aldığı takdirde Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Klaskvik - Molde eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak. Peki, Galatasaray Olimpija maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Bu akşam RAMS Park'ta oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak Galatasaray-Olimpija Ljubljana maçı D-Smart 77. kanal Spor Smart ve D-Smart GO'dan canlı yayınlanacak. İtalyan hakem Marco Guida'nın yöneteceği karşılaşmanın canlı takibi haberimizde olacak.

Yeni transferlerin de yavaş yavaş takıma katılmasıyla ideal 11’ini bulmayı hedefleyen Buruk’un, ileri uçta yine Bakambu’yla başlayıp, arkasında Kerem, Mertens, Barış üçlüsüne görev vermesi bekleniyor. Orta sahada da Berkan - Oliveira merkezi bozulmayacak gibi görünüyor. Savunma hattında ise sol bekte Angelino’nun 11’e girmesi dışında bir değişiklik beklenmiyor. Yeni transfer Zaha ile Kerem Demirbay’ın yanı sıra Arjantinli star Icardi’nin oyuna ikinci yarıda dahil edilmesi düşünülüyor.