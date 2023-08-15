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Galatasaray'ın Olimpija Ljubljana karşısındaki muhtemel 11'i

Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalma hedefiyle yola devam eden Galatasaray, 3. Ön Eleme Turu ilk maçında 3-0 yendiği Olimpija Ljubljana’yı bu kez Rams Park’ta seyircisinin önünde ağırlıyor. Süper Lig'e Kayserispor deplasmanında aldığı beraberlikle birlikte moralsiz bir başlangıç yapan Galatasaray Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında bugün Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı evinde konuk edecek. İşte maçın detayları ve Aslan'ın muhtemel 11'i....

10:17 . 15/08/2023 Salı
Yeni Şafak
Galatasaray

Galatasaray

Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak için eleme turlarını geçmeye devam ediyor. Yarın akşam oynanacak 3'üncü eleme turu rövanş maçından istediği sonucu aldığı takdirde Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Klaskvik - Molde eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak. Peki, Galatasaray Olimpija maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Galatasaray-Olimpija Ljubljana maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bu akşam RAMS Park'ta oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak Galatasaray-Olimpija Ljubljana maçı D-Smart 77. kanal Spor Smart ve D-Smart GO'dan canlı yayınlanacak. İtalyan hakem Marco Guida'nın yöneteceği karşılaşmanın canlı takibi haberimizde olacak.

Galatasaray-Olimpija Ljubljana muhtemel 11'ler:

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Oliveira, Berkan, Barış, Mertens, Kerem, Bakambu

Olimpija Ljubljana: Vidovsek, Silva, Ratnik, Karamatic, Sualehe, Elsnik, Doffo, Posavec, Seslar, Schwaizer, Rui Pedro

2. yarıda girecekler

Yeni transferlerin de yavaş yavaş takıma katılmasıyla ideal 11’ini bulmayı hedefleyen Buruk’un, ileri uçta yine Bakambu’yla başlayıp, arkasında Kerem, Mertens, Barış üçlüsüne görev vermesi bekleniyor. Orta sahada da Berkan - Oliveira merkezi bozulmayacak gibi görünüyor. Savunma hattında ise sol bekte Angelino’nun 11’e girmesi dışında bir değişiklik beklenmiyor. Yeni transfer Zaha ile Kerem Demirbay’ın yanı sıra Arjantinli star Icardi’nin oyuna ikinci yarıda dahil edilmesi düşünülüyor.



#galatasaray
#olimpija
#UEFA Şampiyonlar Ligi
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