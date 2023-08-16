Galatasaray Trabzonspor
Süper Lig'in 2'nci haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı. 19 Ağustos Cumartesi günü RAMS Park'ta saat 21.45'te oynanacak Galatasaray - Trabzonspor maçını Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Mehmet Emin Tuğral yapacak.
GALATASARAY- TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray - Trabzonspor maçı 19 Ağustos Cumartesi günü yapılacak. beIN Sports 1 ekranlarında yayınlanacak.
GALATASARAY- TRABZONSPOR MAÇI HAKEMİ BELLİ OLDU
Galatasaray-Trabzonspor müsabakasını Atilla Karaoğlan yönetecek.
GALATASARAY TRABZONSPOR BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?
Trendyol Süper Lig 2. hafta maçında, 19 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45’te Trabzonspor A.Ş. takımı ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta gerçekleşecek Galatasaray Trabzonspor maçının biletleri 16 Ağustos Çarşamba günü saat 14.00’te passo.com.tr ve passo uygulamasından satışa sunuldu.