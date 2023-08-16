Trendyol Süper Lig
Trendyol Süper Lig’de 2. haftanın hakemleri açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan duyuruya göre, 19 Ağustos Cumartesi günü Galatasaray’ın, Trabzonspor’u konuk edeceği maçı FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
SÜPER LİG 2. HAFTA MAÇ PROGRAMI
SÜPER LİG 2. HAFTA MAÇ PROGRAMI
Trendyol Süper Lig’de 2. hafta programı ve hakemler şu şekilde:
18 Ağustos Cuma
21.00 İstanbulspor - Kayserispor: Sarper Barış Saka 21.00 Antalyaspor - Konyaspor: Ali Şansalan
19 Ağustos Cumartesi
19.15 Çaykur Rizespor - Corendon Alanyaspor: Yiğit Arslan 21.45 Hatayspor - Kasımpaşa: Mert Güzenge 21.45 Galatasaray - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan
20 Ağustos Pazar
19.15 Başakşehir FK - Fatih Karagümrük: Burak Şeker 21.45 Beşiktaş - Pendikspor: Kadir Sağlam 21.45 Gaziantep FK - Sivasspor: Arda Kardeşler
21 Ağustos Pazartesi
21.00 Samsunspor - Fenerbahçe: Volkan Bayarslan 21.00 MKE Ankaragücü - Adana Demirspor: Cihan Aydın
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22 dakika önce