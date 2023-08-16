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Süper Lig’de ikinci haftanın maç programı

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu. Buna göre haftanın önemli karşılaşması olan Galatasaray-Trabzonspor maçında FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

15:20 . 16/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig’de 2. haftanın hakemleri açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan duyuruya göre, 19 Ağustos Cumartesi günü Galatasaray’ın, Trabzonspor’u konuk edeceği maçı FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

SÜPER LİG 2. HAFTA MAÇ PROGRAMI

Trendyol Süper Lig’de 2. hafta programı ve hakemler şu şekilde:
18 Ağustos Cuma
21.00 İstanbulspor - Kayserispor: Sarper Barış Saka 21.00 Antalyaspor - Konyaspor: Ali Şansalan
19 Ağustos Cumartesi
19.15 Çaykur Rizespor - Corendon Alanyaspor: Yiğit Arslan 21.45 Hatayspor - Kasımpaşa: Mert Güzenge 21.45 Galatasaray - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan
20 Ağustos Pazar
19.15 Başakşehir FK - Fatih Karagümrük: Burak Şeker 21.45 Beşiktaş - Pendikspor: Kadir Sağlam 21.45 Gaziantep FK - Sivasspor: Arda Kardeşler
21 Ağustos Pazartesi
21.00 Samsunspor - Fenerbahçe: Volkan Bayarslan 21.00 MKE Ankaragücü - Adana Demirspor: Cihan Aydın


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#süper lig 2. hafta
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Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, maçın hakemi kim oldu?