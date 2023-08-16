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Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında maçların hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasındaki maçlarda görev alacak hakemler açıklandı. 19 Ağustos Cumartesi günü yapılacak Galatasaray-Trabzonspor müsabakasını Atilla Karaoğlan yönetecek. İşte Trendyol Süper Lig 2. hafta maçlarının hakemleri...

14:45 . 16/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu. Buna göre haftanın önemli karşılaşması olan Galatasaray-Trabzonspor maçında FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

Trendyol Süper Lig’de 2. haftanın hakemleri açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan duyuruya göre, 19 Ağustos Cumartesi günü Galatasaray’ın, Trabzonspor’u konuk edeceği maçı FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

SÜPER LİG 2. HAFTA MAÇININ HAKEMLERİ

Trendyol Süper Lig’de 2. hafta programı ve hakemler şu şekilde:

18 Ağustos Cuma

21.00 İstanbulspor - Kayserispor: Sarper Barış Saka

21.00 Antalyaspor - Konyaspor: Ali Şansalan

19 Ağustos Cumartesi

19.15 Çaykur Rizespor - Corendon Alanyaspor: Yiğit Arslan

21.45 Hatayspor - Kasımpaşa: Mert Güzenge

21.45 Galatasaray - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan

20 Ağustos Pazar

19.15 Başakşehir FK - Fatih Karagümrük: Burak Şeker

21.45 Beşiktaş - Pendikspor: Kadir Sağlam

21.45 Gaziantep FK - Sivasspor: Arda Kardeşler

21 Ağustos Pazartesi

21.00 Samsunspor - Fenerbahçe: Volkan Bayarslan

21.00 MKE Ankaragücü - Adana Demirspor: Cihan Aydın


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Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, maçın hakemi kim oldu?