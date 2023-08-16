Trendyol Süper Lig
Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu. Buna göre haftanın önemli karşılaşması olan Galatasaray-Trabzonspor maçında FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.
Trendyol Süper Lig’de 2. haftanın hakemleri açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan duyuruya göre, 19 Ağustos Cumartesi günü Galatasaray’ın, Trabzonspor’u konuk edeceği maçı FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
SÜPER LİG 2. HAFTA MAÇININ HAKEMLERİ
Trendyol Süper Lig’de 2. hafta programı ve hakemler şu şekilde:
21.00 İstanbulspor - Kayserispor: Sarper Barış Saka
21.00 Antalyaspor - Konyaspor: Ali Şansalan
19.15 Çaykur Rizespor - Corendon Alanyaspor: Yiğit Arslan
21.45 Hatayspor - Kasımpaşa: Mert Güzenge
21.45 Galatasaray - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan
19.15 Başakşehir FK - Fatih Karagümrük: Burak Şeker
21.45 Beşiktaş - Pendikspor: Kadir Sağlam
21.45 Gaziantep FK - Sivasspor: Arda Kardeşler
21.00 Samsunspor - Fenerbahçe: Volkan Bayarslan
21.00 MKE Ankaragücü - Adana Demirspor: Cihan Aydın