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Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı için büyük gün! Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın son halkası tamamlandı. 'Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı' bugün hizmete girecek. Açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak. Proje ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı arasında seyahat süresi 30 dakikaya düşecek. Peki Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattı nereden geçiyor, metro durakları nerede?

09:46 - 29/01/2024 Pazartesi
Güncelleme: 09:47 - 29/01/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattı kaç dakika?
Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattı kaç dakika?

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, açılışla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı."İstanbul’u kesintisiz, konforlu ve milli raylı sistem ağlarıyla donatmaya devam ediyoruz" dedi.

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattı kaç dakika?

Proje ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı arasında seyahat süresi 30 dakikaya düşecek.

Taksim-İstanbul Havalimanı arası ise 41 dakika olacak. İstanbul Havalimanı metrosu, Metrobüs ve Yenikapı-Taksim-Hacıosman Metro Hattı ile birleşecek.

Tamamlanan kısımla birlikte hat uzunluğu 37 buçuk kilometreye çıkacak.

Türkiye'de ilk defa bir metro projesinde 10 tünel sondaj makinası aynı anda kullanıldı. Kazı hızında ayda 1 virgül 233 metre ile rekor kırıldı. Türkiye’nin en hızlı metro araçları bu hatta kullanıldı. Hizmete açılacak Gayrettepe istasyonu, 72 metreyle hattın en derin istasyonu oldu.

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı arası kaç dakika?

Bakan Uraloğlu tamamlanan proje ile; 'Gayrettepe-İstanbul Havalimanı' arası seyahat süresinin 30 dakika,

Göktürk-Mahmutbey arası kaç dakika?

Göktürk-Mahmutbey arası seyahat süresinin 38 dakika,

Tekstilkent-İstanbul Havalimanı arası kaç dakika?

Tekstilkent-İstanbul Havalimanı arası seyahat süresinin 45 dakika,

Taksim-İstanbul Havalimanı arası kaç dakika?

Taksim-İstanbul Havalimanı arası seyahat süresinin 41 dakika,

Taksim-Göktürk arası kaç dakika?

Taksim-Göktürk arası seyahat süresinin 26 dakika,

4. Levent-İstanbul Havalimanı arasının ise 35 dakika olacağını ifade etti.

M11 Kağıthane - İstanbul Havalimanı metro hattı durakları

Hatta yer alacak duraklar ve isimleri şöyle;

Kağıthane – Hasdal – Kemerburgaz – Göktürk – İhsaniye – İstanbul Havalimanı – Kargo Terminali

İstanbul Havalimanı metrosuna en kolay nasıl gidilir?

İstanbul Havalimanı metrosuna ulaşabilmek için metrobüs kullanmak durumunda olanlar ilk etapta metrobüs ile Mecidiyeköy istasyonuna ulaşacak buradan alta inerek M7 Yıldız - Mahmutbey metrosuna binecekler ardından Kağıthane durağında inerek havalimanına aktarma yapabilecekler.




#Gayrettepe
#İstanbul Havalimanı
#metro hattı durakları
32 dakika önce
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