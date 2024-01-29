Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, açılışla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı."İstanbul’u kesintisiz, konforlu ve milli raylı sistem ağlarıyla donatmaya devam ediyoruz" dedi.
Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattı kaç dakika?
Proje ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı arasında seyahat süresi 30 dakikaya düşecek.
Taksim-İstanbul Havalimanı arası ise 41 dakika olacak. İstanbul Havalimanı metrosu, Metrobüs ve Yenikapı-Taksim-Hacıosman Metro Hattı ile birleşecek.
Tamamlanan kısımla birlikte hat uzunluğu 37 buçuk kilometreye çıkacak.
Türkiye'de ilk defa bir metro projesinde 10 tünel sondaj makinası aynı anda kullanıldı. Kazı hızında ayda 1 virgül 233 metre ile rekor kırıldı. Türkiye’nin en hızlı metro araçları bu hatta kullanıldı. Hizmete açılacak Gayrettepe istasyonu, 72 metreyle hattın en derin istasyonu oldu.
Gayrettepe-İstanbul Havalimanı arası kaç dakika?
Bakan Uraloğlu tamamlanan proje ile; 'Gayrettepe-İstanbul Havalimanı' arası seyahat süresinin 30 dakika,
Göktürk-Mahmutbey arası kaç dakika?
Göktürk-Mahmutbey arası seyahat süresinin 38 dakika,
Tekstilkent-İstanbul Havalimanı arası kaç dakika?
Tekstilkent-İstanbul Havalimanı arası seyahat süresinin 45 dakika,
Taksim-İstanbul Havalimanı arası kaç dakika?
Taksim-İstanbul Havalimanı arası seyahat süresinin 41 dakika,
Taksim-Göktürk arası kaç dakika?
Taksim-Göktürk arası seyahat süresinin 26 dakika,
4. Levent-İstanbul Havalimanı arasının ise 35 dakika olacağını ifade etti.
M11 Kağıthane - İstanbul Havalimanı metro hattı durakları
Hatta yer alacak duraklar ve isimleri şöyle;
Kağıthane – Hasdal – Kemerburgaz – Göktürk – İhsaniye – İstanbul Havalimanı – Kargo Terminali
İstanbul Havalimanı metrosuna en kolay nasıl gidilir?
İstanbul Havalimanı metrosuna ulaşabilmek için metrobüs kullanmak durumunda olanlar ilk etapta metrobüs ile Mecidiyeköy istasyonuna ulaşacak buradan alta inerek M7 Yıldız - Mahmutbey metrosuna binecekler ardından Kağıthane durağında inerek havalimanına aktarma yapabilecekler.