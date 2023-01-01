|
Özgün

Gezegenlerin İsimleri, Sıralamaları ve Özellikleri

Gezegenler, güneş sisteminin önemli bileşenleridir ve gökyüzündeki parlak noktalar olarak gözlemlenirler. Güneş etrafında dönen bu büyük gök cisimleri, yıldızlar gibi ışık yansıtırlar ve bu nedenle gece gökyüzünde görülebilirler. Güneş Sistemi'nde sekiz ana gezegen bulunur ve belli bir sıradadırlar. İşte Güneş Sistemi'nde yer alan 8 gezegen isimleri, sıraması ve özellikleri...

16:25 . 19/09/2023 Salı
Yeni Şafak
Gezegen İsimleri

Gezegen İsimleri

Dünyamız uzayda yer alan Güneş Sistemi içerisinde yer alıyor. Güneş Sistemi dünya gibi başka gezegenleri de kapsıyor. Gezegenlerin her birinin farklı özellikleri ve görüntüleri vardır. Gezegen isimleri nelerdir? Sıralaması ve özellikleri ile güneşe en yakın gezegenler hakkında merak edilenler haberimizde.

GEZEGENLERİN İSİMLERİ

Güneş Sistemi'nde sekiz gezegen vardır. Bu gezegenlerin isimleri şunlardır:

Merkür
: Güneş'e en yakın gezegendir.
Venüs:
Güneş'ten sonraki ikinci gezegendir.
Dünya:
Güneş'ten üçüncü gezegendir.
Mars:
Güneş'ten dördüncü gezegendir.
Jüpiter:
Güneş Sistemi'nin en büyük gezegenidir.
Satürn:
Güneş Sistemi'nde halkaları olan tek gezegendir.
Uranüs:
Güneş Sistemi'nde yörüngesi yan yatmış olan tek gezegendir.
Neptün
: Güneş Sistemi'nin en uzak gezegenidir.

GEZEGENLERİN ÖZELLİKLERİ

Her gezegenin kendine özgü özellikleri vardır. Merkür, Güneş'e en yakın olanıdır ve çok yüksek sıcaklıklara sahip bir yüzeyi vardır, aynı zamanda neredeyse hiç atmosferi yoktur. Venüs, kalın ve yoğun bir atmosfere sahip olmasıyla dikkat çeker ve sera etkisi nedeniyle yüzeyi aşırı sıcaklıklara maruz kalır.

Dünya, bilinen tek yaşam barındıran gezegendir ve su bulunduran tek gezegen olarak bilinir. Mars, potansiyel olarak yaşam barındırabilecek koşulların araştırıldığı bir gezegen olarak öne çıkar. Jüpiter, muazzam bir gaz devi ve gözle görülebilen en büyük gezegendir. Satürn ise güzel halkalarıyla tanınır.

Uranüs ve Neptün, daha soğuk ve gaz benzeri atmosferlere sahip buz devi gezegenlerdir. Güneş Sistemi'nin dış sınırlarına daha yakın bulunurlar ve bu nedenle daha az bilinirler.

Gezegenler, uzay keşifleri ve gözlem teleskopları sayesinde daha fazla bilgi edinildi. Ayrıca, bu gezegenlerin yapısı, atmosferleri ve yüzey özellikleri üzerine pek çok uzay aracı ve görev gönderildi. Gelecekte, bu gezegenlerin daha fazla sırrını çözmek ve diğer güneş sistemlerindeki gezegenlerle karşılaştırmak için daha fazla keşif yapılması beklenmektedir. Gezegenler, evrenin işleyişi ve güneş sisteminin oluşumu hakkında önemli bilgilere ulaşmamıza yardımcı olan eşsiz gök cisimleridir.





#gezegenler
#gezegen isimleri
#gezegen özellikleri
#güneş sistemi
38 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
2024 memur zammı yüzde 50'ye yaklaşacak