Dünyamız uzayda yer alan Güneş Sistemi içerisinde yer alıyor. Güneş Sistemi dünya gibi başka gezegenleri de kapsıyor. Gezegenlerin her birinin farklı özellikleri ve görüntüleri vardır. Gezegen isimleri nelerdir? Sıralaması ve özellikleri ile güneşe en yakın gezegenler hakkında merak edilenler haberimizde.

GEZEGENLERİN İSİMLERİ

Güneş Sistemi'nde sekiz gezegen vardır. Bu gezegenlerin isimleri şunlardır:

Merkür : Güneş'e en yakın gezegendir.

Venüs: Güneş'ten sonraki ikinci gezegendir.

Dünya: Güneş'ten üçüncü gezegendir.

Mars: Güneş'ten dördüncü gezegendir.

Jüpiter: Güneş Sistemi'nin en büyük gezegenidir.

Satürn: Güneş Sistemi'nde halkaları olan tek gezegendir.

Uranüs: Güneş Sistemi'nde yörüngesi yan yatmış olan tek gezegendir.

Neptün : Güneş Sistemi'nin en uzak gezegenidir.

GEZEGENLERİN ÖZELLİKLERİ

Her gezegenin kendine özgü özellikleri vardır. Merkür, Güneş'e en yakın olanıdır ve çok yüksek sıcaklıklara sahip bir yüzeyi vardır, aynı zamanda neredeyse hiç atmosferi yoktur. Venüs, kalın ve yoğun bir atmosfere sahip olmasıyla dikkat çeker ve sera etkisi nedeniyle yüzeyi aşırı sıcaklıklara maruz kalır.

Dünya, bilinen tek yaşam barındıran gezegendir ve su bulunduran tek gezegen olarak bilinir. Mars, potansiyel olarak yaşam barındırabilecek koşulların araştırıldığı bir gezegen olarak öne çıkar. Jüpiter, muazzam bir gaz devi ve gözle görülebilen en büyük gezegendir. Satürn ise güzel halkalarıyla tanınır.

Uranüs ve Neptün, daha soğuk ve gaz benzeri atmosferlere sahip buz devi gezegenlerdir. Güneş Sistemi'nin dış sınırlarına daha yakın bulunurlar ve bu nedenle daha az bilinirler.

Gezegenler, uzay keşifleri ve gözlem teleskopları sayesinde daha fazla bilgi edinildi. Ayrıca, bu gezegenlerin yapısı, atmosferleri ve yüzey özellikleri üzerine pek çok uzay aracı ve görev gönderildi. Gelecekte, bu gezegenlerin daha fazla sırrını çözmek ve diğer güneş sistemlerindeki gezegenlerle karşılaştırmak için daha fazla keşif yapılması beklenmektedir. Gezegenler, evrenin işleyişi ve güneş sisteminin oluşumu hakkında önemli bilgilere ulaşmamıza yardımcı olan eşsiz gök cisimleridir.















