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Gölbaşı ilçe Emniyet Müdürü Salih Baysal oldu

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçe Emniyet Müdürlüğüne Mehmet Salih Baysal atandı. Mehmet Salih Baysal il emniyet müdür yardımcısı olarak görev yapıyordu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Gölbaşı ilçe Emniyet Müdürü olan Salih Baysal kimdir, nerede görev yaptı?
Mehmet Salih Baysal

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğünde müdür yardımcısı olarak görev yapan 2. Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Salih Baysal Gölbaşı ilçe emniyet müdürlüğüne atandı.

Baysal "Daha önce ilçede görev yapan arkadaşlarımızdan aldığımız bayrağı daha ileriye götürme azim ve kararlılığında olacağız. Vatandaşlarımızdan alacağımız destekle suç ve suçlularla mücadele edip ilçede huzur ve güvenin devamlılığını sağlayacağız. İlçedeki tüm kurumlarla işbirliği içerisinde vatandaşlara hizmet etmenin gayreti içerisinde olacağız" diye konuştu.

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