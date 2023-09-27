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Güncel Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları - 27 Eylül Çarşamba 2023

‘Altın bugün kaç TL?’ sorusu yeni günde birçok yatırımcı ve altın alacak vatandaş tarafından sorgulanıyor. Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,67 azalışla 1.665 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, 27 Eylül Çarşamba güne yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 10.30 itibariyle önceki kapanışına paralel 1.665 liradan işlem görüyor. Peki, altında beklentiler ne, yükselecek mi düşecek mi? İşte 27 Eylül Çarşamba güncel altın fiyatları.

11:12 . 27/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
7 Eylül Çarşamba Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet altını fiyatları

7 Eylül Çarşamba Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet altını fiyatları

ın gram fiyatı, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 10.30 itibariyle önceki kapanışına paralel 1.665 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.736 liradan, Cumhuriyet altını 11.042 liradan satılıyor. Peki, altın yükselecek mi ? İşte sorunun cevabı.

GRAM ALTIN BUGÜN KAÇ TL? 27 EYLÜL ÇARŞAMBA 2023

Altının gram fiyatı, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 1.665 lira seviyesinden işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN VE CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

Bugün çeyrek altın 2.736 liradan, Cumhuriyet altını 11.042 liradan satılıyor.

ONS ALTIN KAÇ DOLAR?

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,2 azalışla 1.897 dolardan işlem görüyor.

ALTINDA BEKLENTİLER NE, DÜŞECEK Mİ YÜKSELECEK Mİ?

Analistler, hafta başından itibaren ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin "şahin" sözle yönlendirmelerinin devam ettiğini belirterek, ülkede dün açıklanan verilerin de ABD ekonomisine dair olumsuz sinyaller vermesinin, altın fiyatlarındaki oynaklığı arttırdığını söyledi.

Fed'in faizleri beklenenden daha uzun süre yüksek tutacağına dair öngörülerin artmasıyla Conference Board (CB) Tüketici Güven Endeksi, eylülde aylık bazda 5,7 puan azalışla 103'e düşerek beklentilerin altında kaldı. Endeks, bu gerilemeyle son 5 ayın en düşük seviyesine indi.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, faiz oranlarının "anlamlı derecede yüksek" olma ihtimalini yüzde 40 olarak gördüğünü belirtti.

Öte yandan, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türk ekonomisi için mayısta bu yıla ilişkin açıkladığı yüzde 2,5'lik büyüme tahminini yüzde 3,5'e yükseltti. EBRD'nin Bölgesel Ekonomik Görünüm raporunda, Banka'nın Türkiye dahil faaliyet gösterdiği bölgelerde bu yıl büyümenin ortalama yüzde 2,4'e düşeceği öngörüldü.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.890 doların destek, 1.910 doların ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.


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#güncel altın fiyatları
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