Altın fiyatları için son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Tarihi rekor kıran gram altında geri çekilmeler yaşanırken uzmanlar bunun bir alım fırsatı olduğunu ifade ediyor. Peki gram altın ne kadar olacak? Altın yatırımı için doğru zaman mı? Güncel altın fiyatları nedir? İşte güncel altın fiyatları ve son durum...