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Gram altın ne kadar 16 Aralık 2024?

Gram altın ne kadar 16 Aralık 2024?

14:0616/12/2024, Pazartesi
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Gram altın fiyatı
Gram altın fiyatı

Gram altın fiyatları, yatırımcıların yakından takip ettiği önemli bir ekonomik göstergedir. Altının güvenli liman olarak görülmesi ve enflasyona karşı korunma aracı olması, gram altın alım satımını cazip hale getirir. Güncel gram altın alış satış fiyatları, ekonomik gelişmelere, döviz kuruna ve arz talep dengesine göre sürekli olarak değişmektedir. Peki gram ne kadar? Gram altın alış satış fiyatı kaç lira?

Gram altın fiyatları, yatırımcılar ve takı alıcıları için en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. "Gram altın ne kadar?" sorusu, piyasalardaki anlık değişimlerle sıkça gündeme geliyor. Altın yatırımında kazanç sağlamak isteyenler için "Gram altın alışı kaç TL?" sorusu da büyük önem taşıyor. Güncel gram altın fiyatlarını takip ederek doğru yatırım stratejileri belirlemek mümkün.

Gram altın alış satışı kaç TL sorusu, altın yatırımının maliyeti hakkında bilgi verir. Gram altın fiyatları, çeyrek altın, yarım altın gibi diğer altın türlerinin fiyatlarını da etkilemektedir. İşte gram altın alış satış fiyatı.

Gram altın ne kadar?

Gram altın alış fiyatı 2.988,84 TL

Gram altın satış fiyatı 2.989,16 TL

Gram Altın Nedir?

Gram altın, 24 ayar saf altından (%99,5 saflık) üretilen, farklı ağırlıklarda sunulan ve yatırım amacıyla yaygın olarak kullanılan bir değerli metaldir. Türkiye'de altın piyasasının temel yatırım araçlarından biri olarak kabul edilir.

Gram Altının Özellikleri

Saflık ve Ayar:

24 ayar saf altından (%99,5) üretilir. Saflığı ve değerli metal içeriği uluslararası standartlara uygundur.

Ağırlık Seçenekleri:

Genellikle 0,5 gramdan 100 grama kadar farklı ağırlıklarda üretilir. En yaygın seçenekler: 1g, 2.5g, 5g, 10g, 20g, 50g ve 100g.

Kolay Taşınabilirlik:

Hafif ve küçük olduğu için taşınması ve saklanması kolaydır. Cüzdan, kasa veya banka hesaplarında saklanabilir.

Yatırım ve Hediye Amaçlı:

Hem yatırım hem de hediyelik olarak kullanılır. Çeyrek altına alternatif olarak törenlerde sıkça tercih edilir.

Fiyat Belirleyicileri:

Dünya piyasalarındaki altının ons fiyatına göre şekillenir. Türkiye’de gram altın fiyatı, dolar/TL kurundan doğrudan etkilenir.

Neden Gram Altına Yatırım Yapılır?

Ekonomik belirsizlik dönemlerinde güvenli yatırım aracı olarak görülür. Tarihsel olarak altın, uzun vadede değerini artırma eğilimindedir. Bankalar, kuyumcular ve online platformlar aracılığıyla kolayca alınıp satılabilir.


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