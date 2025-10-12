Green Card 2026 başvurusu ne zaman başlayacak? İşte şartlar ve takvim

Amerika hayali kuran binlerce kişi için geri sayım başladı. Her yıl milyonlarca başvuru arasından yalnızca şanslı birkaç bin kişiye ABD’de yaşama ve çalışma hakkı tanıyan Green Card çekilişi bu yıl da heyecanla bekleniyor. 2026 dönemi Green Card başvurularının Ekim ayında başlaması öngörülüyor. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen Diversity Visa Lottery (DV Lottery) programı kapsamında yapılacak başvurular tamamen ücretsiz olacak ve yalnızca resmî internet sitesi (dvprogram.state.gov) üzerinden alınacak.





Green Card 2026 başvuru takvimi

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yürütülen Diversity Visa (DV) Lottery programı kapsamında gerçekleştirilen Green Card çekilişinin bu yıl Ekim ayının ilk haftasında başlaması, Kasım ayının başında ise sona ermesi bekleniyor. Geçtiğimiz yıl 2 Ekim – 7 Kasım tarihleri arasında alınan başvuruların ardından, 2026 dönemi için de benzer bir takvimin izleneceği tahmin ediliyor. Resmî tarihler açıklandığında duyuru, ABD’nin Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu kanallarından paylaşılacak.

Green Card başvurusu nasıl yapılır?

Green Card başvurusu yalnızca DV Lottery’nin resmi internet sitesi dvprogram.state.gov adresi üzerinden ücretsiz olarak yapılabiliyor. Başvuru sırasında adayların; kimlik bilgileri, eğitim durumu, fotoğraf ve iletişim bilgilerini doğru ve eksiksiz şekilde girmesi gerekiyor. Her aday yalnızca bir kez başvuru yapabiliyor; birden fazla başvuru sistem tarafından geçersiz sayılıyor.





Green Card Başvuru Şartları 2026

Green Card çekilişine katılmak isteyenlerin sağlaması gereken temel koşullar şöyle:

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

Son 5 yıl içinde uzmanlık gerektiren bir meslekte en az 2 yıl çalışma deneyimi bulunmak,

Amerikan hükümetince uygun görülen ülkelerden birinin vatandaşı olmak,

18 yaşından büyük olmak (reşit olmayan adaylar ebeveyn denetiminde başvuru yapabilir).

Başvuru tamamlandığında verilen onay numarasının mutlaka saklanması gerekiyor; çünkü çekiliş sonuçları yalnızca bu numarayla görüntülenebiliyor.

Green Card ücreti ve sonraki süreç