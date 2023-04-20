Gümüşhane bayram namazı saati

, Gümüşhane’de oturan vatandaşların gündeminde yer almakta. On bir ayın Sultanı Ramazan ayının ardından 21 Nisan Cuma günü itibariyle İslam aleminde ve ülkemizde Ramazan Bayramı heyecanı yaşanacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan güncel namaz vakitleri tüm illerin ve

Gümüşhane bayram namaz vakitleri