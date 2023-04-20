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2023 Gümüşhane Ramazan Bayram Namazı Saat Kaçta?

Gümüşhane bayram namazı saati, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Dini bayramlarımızdan olan Ramazan Bayramı 21 Nisan Cuma günü idrak edilmeye başlanacak. Vatandaşlar sabahın erken saatlerinde bayram namazını kılmak için camilere akın edecek. Gümüşhane’de yaşayan vatandaşlar, Gümüşhane bayram namazı saat kaçta kılınacak? sorusuna yanıt aramaya başladı. Diyanet namaz vakitlerine göre Gümüşhane’de Ramazan Bayramı namazı 06.07’da kılınacak. Peki bayram namazı kaç rekat? Ramazan Bayram namazı nasıl kılınır? İşte detaylar.

12:28 . 20/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Bayram namazı saati Gümüşhane için kaçta? Gümüşhane Ramazan Bayram namazı vakti

Bayram namazı saati Gümüşhane için kaçta? Gümüşhane Ramazan Bayram namazı vakti

Gümüşhane bayram namazı saati
, Gümüşhane’de oturan vatandaşların gündeminde yer almakta. On bir ayın Sultanı Ramazan ayının ardından 21 Nisan Cuma günü itibariyle İslam aleminde ve ülkemizde Ramazan Bayramı heyecanı yaşanacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan güncel namaz vakitleri tüm illerin ve
Gümüşhane bayram namaz vakitleri
de belli oldu. Peki bayram namazı saati Gümüşhane için kaçta? İşte Gümüşhane bayram namazı vakti.

Gümüşhane Bayram Namazı Saati Kaç?

Diyanet'in paylaştığı bilgiye göre, Gümüşhane’de 21 Nisan Cuma günü
saat 06.07'da kılınacak.

Gümüşhane Namaz Saatleri

Gümüşhane namaz saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenmektedir. Diyanet’in verilerine göre Gümüşhane namaz vakitlerine yenisafak.com’un aşağıda yer alan bağlantısı üzerinden ulaşabilirsiniz.

Bayram namazı kaç rekat?

Ramazan Bayramı'nın gelişiyle birlikte Bayram namazı 81 ilde eda edilecek. Bayram namazı 2 rekat olarak bayramın ilk günü kılınacak.

Bayram namazı nasıl kılınır?

Bayram namazı yılda iki kere kılınır. Ramazan ve kurban bayramlarının ilk günü kılınır. Toplamda 2 rekattır. Diyanete göre bayram namazı cemaatle olduğu sürece cami, ev veya başka mekanlarda kılınabilir. İşte bayram namazı kılınışı:

Bayram Namazı Kılınışı

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama"

Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:

1. Rekat
  • Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,
  • Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur,
  • Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 2. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
  • Sonra 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
  • Ardından 4. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.
  • İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
  • Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.
2. Rekat
  • İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
  • Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
  • Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
  • Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
  • Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.
  • Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.
  • Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip minbere çıkar ve bayram hutbesini okur.

Bayram namazı vakti ne zaman?

Bayram namazının vakti, güneşin doğuşu sırasındaki kerâhet vaktinin çıkmasından sonradır. Bir mazeret sebebiyle bir beldede bayram namazı birinci gün kılınamamışsa, ramazan bayramı 2. gün, kurban bayramı ise 2. gün yine kılınamazsa 3. gün kılınabilir. Ancak bayram namazı özürsüz olarak terkedilmişse artık kılınmaz, kurban bayramı ise kerâhetle birlikte 2. veya 3. gün kılınabilir.


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