Milli Savunma Bakanlığı, terörle mücadele faaliyetlerine ilişkin açıklama yaptı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terörü kaynağında yok etme stratejisi çerçevesinde Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil yürütülen operasyonlarda son 1 haftada 65 terörist etkisiz hale getirildi.

1 Ocak'tan bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1828’e yükseldi.

Mehmetçik hudutlarda da kuş uçurtmuyor. Hudutlar çok katmanlı emniyet sistemiyle korunuyor. Yine son 1 haftada yasa dışı yollarla hudutları geçmeye çalışan 394 kişi yakalandı. 1370 şahıs ise hududu geçemeden engellendi. Yakalanan şahıslardan 15'inin terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 9 bin 67'ye yükseldi. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 72 bin 82 oldu.





İSRAİL’E DESTEK DEĞİL, RUTİN

Bakanlık kaynakları, gündeme ilişkin soruları da cevapladı. TCG Anadolu ve TCG Gökova'nın Doğu Akdeniz’de 13-17 Ağustos arasında ABD donanmasına ait USS Wasp gemisiyle gerçekleştirdiği geçiş eğitimi, bazı medya organlarında “İsrail'e destek” gibi lanse edilmişti. Bakanlık kaynakları konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

“Bunlar rutin ve kapsamı itibarıyla kısıtlı eğitimlerdir. Yani tatbikat değildir, iddia edildiği gibi 1 yıl önceden planlanmamıştır. Tatbikat ile geçiş eğitimi arasında çok büyük fark vardır. Tatbikatlar belli bir senaryo çerçevesinde icra edilen çok sayıda ve çeşitli unsurun katıldığı faaliyetlerdir ve amacı vardır. Geçiş eğitimleri ise sadece gemilerin orada bulunmasından fırsatla ortaya çıkan sadece usullerin denendiği, ortak çalışabilirlik ve dostluğu geliştirmek dışında farklı bir amacı olmayan eğitimlerdir. Bu eğitimlere farklı anlamlar yüklemek yanlıştır. İcra edilen benzer diğer birçok rutin faaliyette olduğu gibi, ABD tarafının da paylaşacağı dikkate alınarak, bu faaliyet ile ilgili bir paylaşım yapılmamış, faaliyet üzerinden bir mesaj verme ihtiyacı da duyulmamıştır.

Ne İsrail'e faydası ne de Filistin'e zararı olan bu eğitim faaliyetini kapsam ve bağlamından koparıp farklı yerlere çekmek doğru değildir. Daha önce defalarca ifade edildiği gibi Türkiye Cumhuriyeti’nin Filistin halkının zararına olacak herhangi bir faaliyetin içerisinde olması mümkün değildir.”



