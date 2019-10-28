1 milyon öğretmen e-kitaplıkta buluşacak

Kitaplığa sanal marketlerden de erişim imkanı olacağını belirten Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı, “Bir komisyon kurarak çalışmaya başladık. Eğitim Tarihinde Öğretmen Kitapları’nı derleyerek ilk kitaplığımızı oluşturduk. Bu kitapları Milli Eğitim Bakanlığı’nın internet sayfasından e-Kitap formatında öğretmenlerin hizmetine sunduk” dedi.

CEP TELEFONUNDAN DA OKUNACAK

Kitapların cep telefonları üzerinden okunabilir hale getirilmesi için kapsamlı bir başka çalışma yürütüldü. Boyacı, kamuda bir ilk olan uygulama ile görme engellilerin de dilediği gibi kitaplara ulaşabileceğini anlattı. Kitaplıktaki bazı eserlerin ise sadece öğretmenlerin kullanımına açıldığına değinen Boyacı, mesleki gelişim bölümündeki kitaplara ulaşım için öğretmenlerin MEBBİS (Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemi) üzerinden giriş yapmaları gerektiğini sözlerine ekledi.