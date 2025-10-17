Yeni Şafak
10 ilde 51 yıl hapis cezası ile aranıyordu: Kayseri’de yakalandı

09:2617/10/2025, Cuma
IHA
Yakalanan şahıs işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.
Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 10 ilde 51 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı.


Operasyonda dolandırıcılık suçları nedeniyle Bursa, Sakarya, Kayseri, Ankara, Şanlıurfa, Bolu, Tokat, Balıkesir, Diyarbakır ve İstanbul adli makamları tarafından 13 aranma kaydı ile aranan ve toplam 51 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.S. (29) yakalandı.


Yakalanan şahıs işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.



