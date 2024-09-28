10 ilde 71 PKK ini patlatıldı: Ne silah kaldı ne bomba!

*Irak ve Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'li 22 terörist daha etkisiz hale getirildi. Tespit edilen teröristlerin 21’i Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Asos bölgelerinde, öteki ise Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde vuruldu. Milli Savunma Bakanlığı operasyonları, “Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamıyor. Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçik’in nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek” mesajıyla duyurdu. PKK ile mücadele için Irak’la ortak mutabakata varılmasından sonra, TSK sahayı daha etkili kullanmaya başladı. K.Irak’taki son operasyon, imzalanan mutabakat zaptının sahadaki yansıması olarak değerlendiriliyor.