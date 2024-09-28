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10 ilde 71 PKK ini patlatıldı: Ne silah kaldı ne bomba!

10 ilde 71 PKK ini patlatıldı: Ne silah kaldı ne bomba!

Oğuzhan Ürüşan
04:0028/09/2024, Cumartesi
G: 28/09/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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PKK’lı teröristlerin saldırı amacıyla kırsala gizlediği cephaneliklerin yok edilmesi için 10 ilde dev operasyon düzenlendi. Şırnak, Siirt, Mardin, Van, Hakkari, Hatay, Bingöl, Diyarbakır, Tunceli ve Ağrı kırsalında yüzlerce kilogram patlayıcı ele geçirildi. PKK’nın kullandığı, içi silah ve mühimmat dolu 71 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi.

Terör örgütü PKK ile mücadele kararlılıkla sürüyor. PKK’lı teröristlerin saldırı amacıyla kırsalda mağara ve sığınaklara gizlediği cephanelikler imha edildi. PKK’ya ait silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesi için Jandarma Terörle Mücadele ve İstihbarat Daire başkanlıkları koordinesinde 10 ilde Gürz-17 Operasyonu düzenlendi. Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve güvenlik korucularının bulunduğu 234 timde 3 bin 172 personel görev aldı. Mehmetçiklere J-SİHA ile J-ATAK helikopterleri de havadan destek verdi.

CEPHANELİKLER YERLE BİR

Şırnak, Siirt, Mardin, Van, Hakkari, Hatay, Bingöl, Diyarbakır, Tunceli ve Ağrı kırsalındaki operasyonlarda PKK’lı teröristlerin inlerine girildi. 71 mağara, sığınak ve barınma alanında teröristlerin saldırı için hazırladığı 32 el yapımı patlayıcı (EYP), bomba yapımında kullanılan 257 kilogram patlayıcı madde, 110 kilogram amonyum nitrat, 282 tüp, PKM makineli tüfek, 9 Kalaşnikof, 1 Zagros keskin nişancı tüfeği, 2 RPG-7 roketatar, 360 el bombası, 141 mayın ve çeşitli çapta binlerce mühimmat ele geçirildi. Cephanelik dolu PKK inlerinin tamamı patlatıldı.

22 terörist etkisiz


#Operasyon
#PKK
#Terör

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