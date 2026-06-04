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10 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranıyordu: Kıskıvrak yakalandı

10 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranıyordu: Kıskıvrak yakalandı

11:114/06/2026, Perşembe
G: 4/06/2026, Perşembe
IHA
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Kasten öldürme suçundan aranan şahıs yakalandı
Kasten öldürme suçundan aranan şahıs yakalandı

Afyonkarahisar’da kasten öldürme suçundan 10 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan şahıs polisin başarılı takibi sonrası yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Yapılan incelemelerde M.G. isimli şahsın kasten öldürme suçundan 10 yıl 10 ay hapis cezası ile arandığı tespit edildi.

Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı.

Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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