6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranıyordu: FETÖ firarisi Gaziantep'te yakalandı

Kesinleşmiş 6 yıl cezayla aranan FETÖ firarisi yakalandı
Gaziantep’in Nizip ilçesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Gaziantep’te Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Çalışmalar neticesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.
Yakalanan şüpheli yasal işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
