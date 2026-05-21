Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Firari FETÖ'cü kıskıvrak yakalandı

Firari FETÖ'cü kıskıvrak yakalandı

11:1921/05/2026, Perşembe
G: 21/05/2026, Perşembe
IHA
Sonraki haber
FETÖ’den 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan şahsı polis yakaladı
FETÖ’den 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan şahsı polis yakaladı

Afyonkarahisar’da Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan şahıs polisin başarılı takibi sonrası yakalandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Yapılan incelemelerden 2016 yılında KHK ile kamu görevinden ihraç edilen ve FETÖ terör örgütüne üye olma suçundan N.G., isimli şahsın 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı.

Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



#Afyonkarahisar
#FETÖ
#firari
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TUS tercih sonuç açıklanma tarihi 2026! TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanır, tarih belli mi?