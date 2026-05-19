Kırşehir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Kırşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, kent genelinde araması olanların yakalanması için çalışma yürüttü.
Bu kapsamda ekipler, FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.Ö'yü operasyonla yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
