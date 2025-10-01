Yeni Şafak
10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 9 kişi yakalandı

10:451/10/2025, Çarşamba
IHA
9 şüpheli operasyonlarla yakalandı.

Denizli’de aralarında hırsızlık, yağma, uyuşturucu ticareti, cinsel istismar, kasten öldürme ve nitelikli dolandırıcılık gibi suçlardan 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 9 şüpheli operasyonlarla yakalandı.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğine bağlı ekipleri, 18 - 30 Eylül 2025 tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik kapsamlı bir operasyonlar düzenledi.


Polis ekipleri aranma kaydı bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik başlattığı titiz çalışma neticesinde hırsızlık suçundan 51 yıl 4 ay, yağma suçundan 16 yıl, uyuşturucu madde ticaretinden 15 yıl 11 ay, çocuğun nitelikli istismarı suçundan 14 yıl, kasten öldürme suçundan 12 yıl 6 ay ve çocuğun cinsel istismarından 16 yıl 8 ay, çocuğun nitelikli cinsel istismarından 14 yıl, dolandırıcılık suçundan 10 yıl 3 ay, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 6 yıl, çocuğun cinsel istismarı suçundan 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile 9 aranan şahıs yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından yakalanan 9 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.



