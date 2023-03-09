100 bin depremzedeye her gün yemek çıkarıyor

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremdan sonra yardım çalışmalarına katılan Malatya Büyükşehir Belediyesi, özellikle ekmek ve sıcak yemek dağıtımı konusunda dikkat çekti. 100 bin kişilik yemek ve 250 bin adet ekmek üreten belediyeye bağlı Malatya Ekmek ve Gıda Sanayi A.Ş (MEGSAŞ), afetzedelere hizmet vermeye başladı.

24 SAAT ÇALIŞIYORUZ

Fabrika, AFAD ile Kızılay’a bağlı 35 aşevi ve merkezdeki 9 ekmek büfesinde de Malatyalı vatandaşlara hizmet veriyor.

MEGSAŞ Genel Müdürü Münir Özpolat, “Depremin olduğu günden bu yana yaklaşık 150-160 bin civarında normal ekmek, 100 bin civarında da ‘roll’ ekmek dediğimiz küçük ekmekten üretiyoruz. 24 saat bir fiil bütün personelimizle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Amacımız yaraları sarmakta yardımcı olabilmek. Tüm Türkiye gibi biz de zor günde elimizi taşın altına koyarak afetzedelere yardımcı olmak için çalışıyoruz” dedi.

332 noktaya dağıtım