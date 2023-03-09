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100 bin depremzedeye her gün yemek çıkarıyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin deprem bölgesindeki yardım çalışmaları dikkat çekti. Günlük 100 bin kişilik yemek ve ekmek dağıtımı yapılıyor.

Mehmet Ali Parto
Mehmet Ali Parto
04:00 . 9/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan yemek çıkarttıkları tesisleri ziyaret etti.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan yemek çıkarttıkları tesisleri ziyaret etti.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremdan sonra yardım çalışmalarına katılan Malatya Büyükşehir Belediyesi, özellikle ekmek ve sıcak yemek dağıtımı konusunda dikkat çekti. 100 bin kişilik yemek ve 250 bin adet ekmek üreten belediyeye bağlı Malatya Ekmek ve Gıda Sanayi A.Ş (MEGSAŞ), afetzedelere hizmet vermeye başladı.

24 SAAT ÇALIŞIYORUZ

Fabrika, AFAD ile Kızılay’a bağlı 35 aşevi ve merkezdeki 9 ekmek büfesinde de Malatyalı vatandaşlara hizmet veriyor.

MEGSAŞ Genel Müdürü Münir Özpolat, “Depremin olduğu günden bu yana yaklaşık 150-160 bin civarında normal ekmek, 100 bin civarında da ‘roll’ ekmek dediğimiz küçük ekmekten üretiyoruz. 24 saat bir fiil bütün personelimizle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Amacımız yaraları sarmakta yardımcı olabilmek. Tüm Türkiye gibi biz de zor günde elimizi taşın altına koyarak afetzedelere yardımcı olmak için çalışıyoruz” dedi.

332 noktaya dağıtım

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, depremin ilk gününden bu yana tüm ilgili kurum ve kuruluşlarla beraber depremin yaralarını sarmak için büyük gayret gösterdiklerini söyledi. Gürkan, “Fabrikamızda günlük 3 öğün yemek çıkıyor ve bu yemekler 332 noktaya dağıtılıyor. Tesisimizde kullanılan son teknoloji sayesinde yemekler steril bir ortamda yapılıyor” dedi.

#Deprem
#Malatya Büyükşehir Belediyesi
#İnsani Yardım
1 saat önce
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100 bin depremzedeye her gün yemek çıkarıyor
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