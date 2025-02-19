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100 bin kişiyle kongre

100 bin kişiyle kongre

Resul Ekrem Şahan
Resul Ekrem Şahan
04:0019/02/2025, Çarşamba
G: 19/02/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Erkan Kandemir.
Erkan Kandemir.

AK Parti, 8. Olağan Büyük Kongresi’ni 23 Şubat’ta gerçekleştirecek.

“Adında AK, Işığında İstikbal” sloganıyla yapılacak kongrede, 1607 delegenin oy kullanması bekleniyor. Kongrenin hazırlıklarına dair bilgi veren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, kongreye 100 bin kişinin katılımını beklediklerini söyledi. CHP, MHP, İYİ Parti, BBP, HÜDAPAR, Yeniden Refah, DSP, Saadet ve Vatan Partisi’ne davetiye gönderdiklerini ifade eden Kandemir, “88 ülkeden 95 elçi ve büyükelçi, 13 ülkeden 28 siyasi parti temsilcisi katılım için geri bildirim gönderdi. 127 yerli ve yabancı sivil toplum kuruluşu katılacak” dedi.



#AK Parti
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