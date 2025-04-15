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100 bin lira maaşla çoban bulamıyorlar

100 bin lira maaşla çoban bulamıyorlar

10:4215/04/2025, Tuesday
G: 15/04/2025, Tuesday
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Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Kurban Bayramı yaklaşırken besiciler, hayvan bakımı kadar bir başka önemli sorunla da karşı karşıya: çoban bulamamak. Zorlu kış şartlarını geride bırakıp sürülerini meralara çıkaran yetiştiriciler, aylık 100 bin lira maaş teklif etmelerine rağmen çalışacak çoban bulmakta büyük sıkıntı çekiyor.

Yurt genelinde bahar yüzünü göstermeye başladı.


Özellikle yurdun doğusunda ağır geçen kışın ardından besiciler, hayvanlarını doğaya salmaya hazırlanıyor.


Ancak diğer yıllarda olduğu gibi yine çoban sorunu devam ediyor.


Küçükbaş ve büyükbaş hayvan varlığıyla Türkiye’nin önemli hayvancılık merkezlerinden biri olan Erzincan’da besicileri, çoban telaşı sardı.



100 bin liraya çoban yok


Binbir zorlukla uzun kış mevsimini atlatarak sürülerini otlatmak için meralara çıkaran besiciler, 100 bin lira maaşla çalışacak çoban bulmakta güçlük yaşıyor.


Küçükbaş hayvancılık sektöründe çoban sorununun Türkiye’nin her yerinde yaşandığı gibi Erzincan’da da yaşandığını belirten besici, "Çobanların aylık maliyetleri 100 bin liradan aşağı değil. Ayrıca çobanların yeme, içme, sigara, barınma ve geri gittiklerinde peynir, yoğurt, yün gibi ihtiyaçlarını da vermek zorunda kalıyoruz.


Onun için çoban tutmak zor oldu. Artık 5-6 ay çoban tutmamız gerekirken kendi çocuklarımızla bu işi yapmaya çalışıyoruz.






#çoban
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