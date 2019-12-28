Gündem 100 yıla özel 100 kısa film
POLİTİKA

100. yıla özel 100 kısa film

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, parlamento muhabirleriyle bir araya gelerek TBMM’nin kuruluşunun 100. yılı kapsamında düzenlenecek etkinlikleri anlattı.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Mustafa Şentop
Mustafa Şentop

Şentop şu bilgileri verdi: “Yapılacak etkinlikler kapsamında 100 yıllık dönemin bir değerlendirilmesi yapılacak, bunların bir kısmı bugüne ve geleceğe dair çıkarılması gereken dersleri kapsayacak.”

BİLDİRİ YAYINLANACAK

“23 Nisan’da dünyanın çeşitli ülkelerinden çocuklarda geliyorlar. Bir çocuk parlamentosu oluşturup, bildiri yayınlamaya dair de fikrimiz var. 100. yıl olması nedeniyle önemli bazı konularda üç dakikalık 100 kısa film yapılacak. TBMM’nin, kuruluşundan bugüne kadar pek çok kimsenin aslında bilmediği, içeriğinden, tarihi gelişiminden haberdar olmadığı çok farklı özellikler bulunacak. Bunlarla ilişkin çalışmalar olacak.”

TEZKERENİN GELECEĞİNİ BİLİYORUZ

  • Libya tezkeresiyle ilgili de konuşan Şentop şunları söyledi: “Henüz Meclise gelmiş bir tezkere yok. Meclis 7 Ocak’a kadar da çalışmalarına ara verdi. Bu bakımdan henüz elimizde yorum yapılacak bir bilgi, metin yok. Ama bir tezkere geleceği ifade edildi ve geleceğini biliyoruz.

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