100. yıla özel 100 kısa film

Şentop şu bilgileri verdi: “Yapılacak etkinlikler kapsamında 100 yıllık dönemin bir değerlendirilmesi yapılacak, bunların bir kısmı bugüne ve geleceğe dair çıkarılması gereken dersleri kapsayacak.”

BİLDİRİ YAYINLANACAK

“23 Nisan’da dünyanın çeşitli ülkelerinden çocuklarda geliyorlar. Bir çocuk parlamentosu oluşturup, bildiri yayınlamaya dair de fikrimiz var. 100. yıl olması nedeniyle önemli bazı konularda üç dakikalık 100 kısa film yapılacak. TBMM’nin, kuruluşundan bugüne kadar pek çok kimsenin aslında bilmediği, içeriğinden, tarihi gelişiminden haberdar olmadığı çok farklı özellikler bulunacak. Bunlarla ilişkin çalışmalar olacak.”

TEZKERENİN GELECEĞİNİ BİLİYORUZ

Libya tezkeresiyle ilgili de konuşan Şentop şunları söyledi: “Henüz Meclise gelmiş bir tezkere yok. Meclis 7 Ocak’a kadar da çalışmalarına ara verdi. Bu bakımdan henüz elimizde yorum yapılacak bir bilgi, metin yok. Ama bir tezkere geleceği ifade edildi ve geleceğini biliyoruz.