100’üncü yıla 100 kısa film

Meclis’in yüz yıllık tarihinden kesitler sunacak 15 dakikalık mini belgeseller hazırlanacak. Kuruluş etkinlikleri yıl boyunca birçok ile yayılacak. TBMM’nin 100’üncü kuruluş yılı için hazırlanan özel etkinlikler için hazırlıklar son sürat devam ediyor. Son aşamaya gelen hazırlıklardan bazıları şöyle:

TARİHE IŞIK TUTACAK 10 BELGESEL

TBMM’nin fiziki yapıları, içindeki eserler, kütüphanesindeki tarihi önemdeki belgeler, Genel Kurul’daki tarihi konuşmaların ve anların perde arkasında neler yaşandığı gibi konuların ele alınacağı 15 dakikalık belgeseller yapılacak. Cumhuriyetin kabulü, anayasa değişiklikleri, darbeler, ulusal ve uluslararası krizler gibi konuların ele alınacağı yakın tarih belgeselleri toplamda 10 bölümden oluşacak.

3 DAKİKALIK OLACAK

TBMM tarihi boyunca yaşanan önemli gelişmeler ortalama 3 dakikalık 100 kısa filmle anlatılacak. Kısa filmlerde anlatılan döneme şahit olmuş kişiler ile yapılacak röportajlar ve orijinal belgelere de yer verilecek. Filmlerde Mustafa Kemal Atatürk’ün ilk Partisi Vatan ve Hürriyet Cemiyeti, ilk Meclis seçimleri, padişahların yemin metni, Ziya Gökalp’ın başkanlık sisteminin de yer alacağı bir çok başlık yer alıyor.