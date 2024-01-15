101 hedef imha edildi: Hem TSK hem MİT vurdu

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 9 şehit verilen son saldırıdan sonra Suriye’deki PKK hedeflerini vurdu. PKK/YPG’ye ait 5 kritik altyapı tesisi, 3 kontrol noktası, 8 askeri nokta, 2 mühimmat deposu, 2 lojistik deposu, 2 teknik araç deposu ve 1 tünel/mevzilendirme çalışmalarında kullanılan araç olmak üzere 23 hedef imha edildi. PKK’ya ait sözde askeri, istihbarat, enerji/altyapı tesisi, cephane noktaları gibi stratejik hedeflerin yanı sıra örgütte sorumlu düzeyde faaliyet yürüten şahıslar da etkisiz hale getirildi.

3 GÜNDE 74 TERÖRİST ETKİSİZ

9 şehit verilen saldırıdan sonra Irak ve Suriye’nin kuzeyinde başlatılan harekatlarda vurulan terör hedefi 101’e çıktı. Şu ana kadar her iki bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 74. Dün akşam saatlerinde Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Irak’ın kuzeyindeki Metina ve Gara’ya düzenlenen ani hava harekatlarıyla 10 PKK’lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi. Bakanlık bir sonraki açıklamasında da Irak ve Suriye’nin kuzeyinde 24 hedefin imha edildiğini açıkladı. Türkiye’ye yönelik istihbarat toplama, keşif ve gözetleme faaliyeti yürüttüğü tespit edilen “Redur Baz” kod adlı Hasan Seburi de yine MİT tarafından Irak’ın Süleymaniye kentinde öldürüldü.

CEVABI AĞIR OLACAK

PKK’nın son dönemki saldırılarına cevap ağır olacak. Irak ve Suriye’nin kuzeyinde terör hedeflerine etkili operasyonlar yapılması bekleniyor. Askeri kaynaklar, normal şartlarda ekipmansız gelinmesi imkansız olan yerlere teröristlerin kendilerini destekleyen ülkelerin sağladığı teçhizatla geldiklerini belirtti. Terörü finanse edip destekleyen ülkelerin bu saldırılarda parmağı olduğunu ifade eden kaynaklar, Metina, Hakurk, Gara gibi karın yoğun olduğu bölgelerde teröristlerin kendi imkanlarıyla sızma girişimi yapma şansının olmadığına dikkat çekti. Kesintisiz taarruzun teröre ve destekçilerine mesaj niteliğinde olacağı vurgulanıyor.

Saldırıların ardında istihbarat servisleri var: TEK AMAÇLARI “GÜVENLİK ZAAFI VAR” DEDİRTMEK

Irak kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekat Bölgesine yönelik bir aydır süren sızma girişimlerinin ardında istihbarat servislerinin olduğu iddia edildi. Bir ay içinde 25 şehit verilen bölge, küresel ticaret yollarının değişmesinden rahatsız olan çevrelerin de hedefinde. Yeni Şafak’a konuşan bölgesel kaynaklar, Türkiye’nin son dönemde Orta Doğu’da artan siyasi ve askeri etkinliğine paralel olarak Fırat’ın doğusu ve batısında gizli servis faaliyetlerinin yoğunlaştığına işaret etti.

KARŞI İSTİHBARAT ÇALIŞMASI

Kaynaklar, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) hava unsurlarıyla desteklenen ve PKK’nın orta kademesini işlevsiz hale getirip örgütü felç eden operasyonların pek çok ülkeyi rahatsız ettiğine dikkat çekti. MİT’in nokta operasyonlarına karşı, örgütü gözeten gizli servislerce bölgede karşı istihbarat faaliyetlerinin arttığı belirtildi. Karşı istihbarat faaliyetlerinin merkezinde Türk Silahlı Kuvvetleri olduğunu aktaran kaynaklar, “Türkiye, bölgede güvenlik zaafı içinde mesajını vermek için çalışan servislerin olduğunu görüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

TÜRKİYE KARŞITLARI DESTEKLİYOR

Irak kaynakları, Bağdat’ın ülkenin kuzeyindeki Türkiye karşıtı grupları yönlendirmeye çalışan ülkelerin varlığından haberdar olduğunu belirtti. Kaynaklar, Irak ve Türkiye arasında çalışmaları süren Irak Kalkınma Yolu’ndan rahatsızlık duyan ülkelerin varlığına değinerek, sızma girişimleriyle amaçlananın “bölgesel güvenliği tartışmaya açmak” ve “Türkiye’nin zafiyet içinde olduğu imajı çizmek” olduğunu belirtti. Kaynaklar, sızma girişimleriyle Batılılara “Kalkınma Yolu terör örgütünün tehditi altındadır” dedirtmenin hedeflendiğini savundu.

Hedef Kalkınma Yolu

Körfez ülkelerini Avrupa’ya bağlayacak olan, Türkiye üzerinden Basra Körfezi’ne uzanacak Kalkınma Yolu’nun merkezinde Ovaköy Sınır Kapısı var. Kalkınma Yolu Projesi ile 2 trilyon dolarlık Körfez sermayesi Batı sermayesiyle yeni bir iş birliği kapısı bulacak. Küresel petrol ve global finans rezervlerinin yüzde 40’ını elinde bulunduran Körfez ülkeleri, Batı ülkeleriyle ticaretlerini Kızıldeniz ve Süveyş Kanalı üzerinden yapıyor. 17 milyar dolarlık karayolu ve tren projesi olan Kalkınma Yolu ile Körfez sermayesine ait ürünle, sadece 10 saatte Irak’ı aşıp Türkiye’de olacak.







