102 yıllık muhteşem tarih: İki devlet bir milletin hikayesi

Türkiye Azerbaycan Dostluk, İşbirliği ve Dayanışma Vakfı (TADİV) Azerbaycan Evi tarafından Bakü’nün kurtuluşu şerefine bir gece düzenlendi. Türkiye ve Azerbaycan’dan davetlilerin katıldığı tören İstanbul’da Cemile Sultan Korusu’nda yapıldı. Davete Azerbaycan‘ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, İstanbul Başkonsolosu Nermine Mustafayeva, Türkiye Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alparslan Kavakoğlu, TBMM Türkiye Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu başkanı Şamil Ayrım, Karadeniz Ekonomik İşbirliği konseyi Genel Sekreteri Arif Hacıyev, SOCAR CEO yardımcısı Mükayıl Yusufov, İstanbulun ilçe belediye başkanları, Türkiye ve Azerbaycan‘ın medya genel yayın yönetmenleri ve çok sayıda basın temsilcileri, emekli diplomat ve milletvekili, iş adamları ve STK temsilcileri katıldı.

102 YIL ÖNCE YAZILMIŞ ZAFER

Ev sahibi TADİV Azerbaycan Evi Başkanı Prof. Dr. Aygün Attar, açılış konuşmasında Azerbaycan Devlet Diaspor Başkanlığının desteği ile gerçekleşen Kafkas İslam Ordusunun 15 Eylül 1918 tarihindeki Bakü’nün düşman işgalinden kurtuluşunun iki ülke arasındaki ilişkilere tarihsel perspektiften etkisine dönemin belgeleri ile ışık tuttu. Attar, “102 yıl önce yazılmış muhteşem ve zaferle yoğrulmuş bir tarihi kutluyoruz bugün” diyerek konuşmasına şöyle devam etti:

BİZE EMANET EDİLEN BİR TARİH

“İnanmış kişilerin, Azerbaycan’ı sevenlerin, bir millet olduğumuzu tereddüt etmeden icraatlarıyla ortaya koyanların, Azerbaycan için canlarını, kanlarını kurban eden Kafkas İslam Ordusu şehitlerinin hikayesinin konuşulduğu bir tarihtir 15 Eylül. Bize emanet edilen son derece önemli olan bu tarihi, kardeşliğin mirasını yeteri kadar anlatmamız gerekiyor. Evini, barkını, doğduğu toprağını bırakarak 1918’de Bakü’yü kurtarmak için yollara düşen, çileli bir yolculuk sonrasında Bakü’yü kurtaran, bugünleri yaşamamızı sağlayan insanların, dolayısıyla bir millet iki devletin hikayesinin anlatıldığı bir tarihtir. Osmanlı’nın yurt dışındaki son zaferinin Bakü’de olması ordumuzun her zaman ve en zor koşullarda bile teşkilatlanabilirliğini gösteriyor.” Attar konuşmasında katılımcılara teşekkür etti.

REKLAM

Tüm alanlarda iş birliğimiz var

TADIV Başkanı Aygün Attar, Bakü’nün kurtuluşu şerefine düzenlenen gecede konuştu.

TADİV Azerbaycan Evi tarafından yapılan “Tovuz’dan TurAz’a” belgeselinin gösterimi ile devam eden gecede Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alparslan Kavaklıoğlu, kardeş Azerbaycan ile Türkiye arasında silahlı kuvvetlerimizin de tüm sahalarda olduğu gibi yürüttüğü iş birliğine değindi ve Kafkas İslam Ordusunun Bakü zaferinin önemine değindi. Azerbaycan Ankara Büyük Elçisi Hazar İbrahim ve TBMM Türkiye Azerbaycan Parlamentolar arası dostluk grubu başkanı Şamil Ayrım konuşmalarında, iki ülke arasındaki ilişkilerin çimentosunu oluşturan Kafkas İslam Ordusu’nun Azerbaycan’daki faaliyetleri ve önemi üzerinde durdular. Ermenistan tarafından stratejik önem arz eden Azerbaycan‘ın Tovuz iline yapılmış taarruz sonrasında Türk kamuoyunun gündeminde güncelliğini daha farklı bir heyecanla koruyan bir millet iki devlet hikayesinin güzelliğini yansıtan gece, Azerbaycanlı sanatçılar tarafından icra edilen, günün mana ve önemine uygun mini konser ile bitti.