11 yıllık firar bitti: Özel ekibin 6 aylık takibiyle yakalandı

16:046/01/2026, Salı
G: 6/01/2026, Salı
IHA
Cezaevine teslim edildi.
Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 11 yıldır firari olan şahıs tutuklandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından kesinleşmiş cezası bulunan şahsın kentte bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. Kurulan özel ekibin 6 aylık titiz çalışması sonucunda hakkında "12 Yaşını Tamamlamamış Küçük Çocuğun Cinsel İstismarı" suçundan 17 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 11 yıldır firari olan A.S. (39), düzenlenen operasyonla yakalandı.

Yakalanan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.



#Kayseri
#emniyet
#firari hükümlü
