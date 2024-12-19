112 Acil Çağrı Merkezlerine SMS ihbarı ile de ulaşılabiliyor

İçişleri Bakanlığı tarafından, acil durumlarda 110 Yangın İhbar, 112 Sıhhi İmdat, 155 Polis İmdat, 156 Jandarma İmdat, 122 Alo AFAD, 177 Orman Yangın İhbar ve 158 Sahil Güvenlik numaraları, tek çatı altında 112'de birleştirilmişti. İlgili kurumlara ulaşmak için 112'nin telefonla aranmasının yanı sıra vatandaşların SMS ile de ulaşabileceği açıklandı.

ve en kısa sürede yardım gönderebilmesi için ilk mesaja mümkün olduğunca fazla bilgi (konum veya açık adres, acil durumun ne olduğu, detaylı bilgi) eklenmesine dikkat edilmelidir. Çağrı Karşılayıcı, mesajınıza yanıt vererek ek bilgi talep edebilir” denildi.

ve en kısa sürede yardım gönderebilmesi için ilk mesaja mümkün olduğunca fazla bilgi (konum veya açık adres, acil durumun ne olduğu, detaylı bilgi) eklenmesine dikkat edilmelidir. Çağrı Karşılayıcı, mesajınıza yanıt vererek ek bilgi talep edebilir” denildi.

Açıklamada ayrı acil durum numarasını aramanın, SMS göndermekten daha güvenilir ve hızlı olduğu vurgulanırken "SMS, konuşamayacak durumda olunması halinde tercih edilmelidir. Cep telefonlarının SMS kısmına ihbar ve şikâyetle ilgili bilgiler yazıldıktan sonra 112'ye mesaj ücretsiz olarak iletilir. Acil durum kısa mesajları SIM kartı olmayan telefonlardan gönderilemez. SMS, hangi konumdan gönderilmiş ise o ilin 112 Acil Çağrı Merkezine iletilir. Asılsız ihbarda bulunulması veya gereksiz meşgul edilmesi halinde yasal işlem başlatılır” denildi.