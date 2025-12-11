Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
112’yi en çok meşgul eden ülkeyiz

112’yi en çok meşgul eden ülkeyiz

Saliha Engin
04:0011/12/2025, Perşembe
G: 11/12/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

Türkiye’de 112 Acil Sağlık Hizmetleri, son yıllarda artan gereksiz çağrılar nedeniyle kapasitesinin üzerinde bir yükle karşı karşıya.

Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri-Paramedik Derneği (ATTDER) Genel Başkanı Osman Nuri Kundakçı, sistemdeki temel sorunun “ambulansın yanlış ve gereksiz kullanımından” kaynaklandığını belirterek, Türkiye’nin dünyada 112 hattını en fazla meşgul eden ülkelerden biri hâline geldiğini söyledi.

“ACİL” NE DEMEK BİLMİYORUZ

Kundakçı, “Ambulans sayısı aslında yeterli ancak gereksiz çağrılar yüzünden talep arzın çok üzerine çıkıyor. Kilometresi 400–500 binleri aşmış, hatta 1 milyona yaklaşan birçok ambulans var” dedi. Gereksiz çağrıların sistemi kilitlediğini vurgulayan Kundakçı, diş ağrısı, moral bozukluğu, basit ateş gibi tıbbi açıdan acil kabul edilmeyen şikâyetlere de ambulans yönlendirildiğini, bunun da gerçek acil vakalara erişimi geciktirdiğini ifade etti. Türkiye’de acil kavramının doğru bilinmediğini söyleyen Kundakçı, “Vatandaşın acil algısı ile tıbbi acil aynı şey değil. Bu yanlış kullanım yüzünden günlük çağrı yükü afet dönemlerindeki yoğunluğa ulaşıyor” diye konuştu.

YEŞİL KODLU ÇAĞRIYA ÜCRET UYGULANSIN

Ambulans hizmetinin ücretsiz olmasının kötüye kullanımı artırdığını belirten Kundakçı, “Ekip ve hastane tarafından ‘yeşil kod’ verilen, yani acil olmadığı anlaşılan vakalara cüzi bir ücret uygulanabilir. Amaç cezalandırmak değil, sistemi rahatlatmak” değerlendirmesinde bulundu.

Büyükşehirlerde ekiplerin 24 saatte 25–26 vakaya gittiğini kaydeden Kundakçı, “Bir ekip gün boyu gereksiz vakalarla uğraştıktan sonra bir kalp krizine aynı performansla müdahale edemeyebilir. Personel de ambulans da bu yoğunluktan yıpranıyor” dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesinin 100 ambulans bağışını örnek gösteren Kundakçı, “5 bin 593 ambulansa ek olarak bu yıl 856 yeni ambulans eklendi ancak ihtiyaç devam ediyor” bilgisini paylaştı.




#Acil Servis
#Toplum
#112 Çağrı Merkezi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Çevre Bakanlığı Ünvan Değişikliği Sınavı başvuruları başladı: Mühendis, Mimar, Tekniker, Avukat ve diğer kadrolar için şartlar açıklandı