112’yi en çok meşgul eden ülkeyiz

Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri-Paramedik Derneği (ATTDER) Genel Başkanı Osman Nuri Kundakçı, sistemdeki temel sorunun “ambulansın yanlış ve gereksiz kullanımından” kaynaklandığını belirterek, Türkiye’nin dünyada 112 hattını en fazla meşgul eden ülkelerden biri hâline geldiğini söyledi.

“ACİL” NE DEMEK BİLMİYORUZ

Kundakçı, “Ambulans sayısı aslında yeterli ancak gereksiz çağrılar yüzünden talep arzın çok üzerine çıkıyor. Kilometresi 400–500 binleri aşmış, hatta 1 milyona yaklaşan birçok ambulans var” dedi. Gereksiz çağrıların sistemi kilitlediğini vurgulayan Kundakçı, diş ağrısı, moral bozukluğu, basit ateş gibi tıbbi açıdan acil kabul edilmeyen şikâyetlere de ambulans yönlendirildiğini, bunun da gerçek acil vakalara erişimi geciktirdiğini ifade etti. Türkiye’de acil kavramının doğru bilinmediğini söyleyen Kundakçı, “Vatandaşın acil algısı ile tıbbi acil aynı şey değil. Bu yanlış kullanım yüzünden günlük çağrı yükü afet dönemlerindeki yoğunluğa ulaşıyor” diye konuştu.

YEŞİL KODLU ÇAĞRIYA ÜCRET UYGULANSIN

Ambulans hizmetinin ücretsiz olmasının kötüye kullanımı artırdığını belirten Kundakçı, “Ekip ve hastane tarafından ‘yeşil kod’ verilen, yani acil olmadığı anlaşılan vakalara cüzi bir ücret uygulanabilir. Amaç cezalandırmak değil, sistemi rahatlatmak” değerlendirmesinde bulundu.

Büyükşehirlerde ekiplerin 24 saatte 25–26 vakaya gittiğini kaydeden Kundakçı, “Bir ekip gün boyu gereksiz vakalarla uğraştıktan sonra bir kalp krizine aynı performansla müdahale edemeyebilir. Personel de ambulans da bu yoğunluktan yıpranıyor” dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesinin 100 ambulans bağışını örnek gösteren Kundakçı, “5 bin 593 ambulansa ek olarak bu yıl 856 yeni ambulans eklendi ancak ihtiyaç devam ediyor” bilgisini paylaştı.











