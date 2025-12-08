Yeni Şafak
Erzurum’da öğretmenleri taşıyan servis minibüsü devrildi: 7 yaralı

Erzurum’da öğretmenleri taşıyan servis minibüsü devrildi: 7 yaralı

13:338/12/2025, Pazartesi
IHA
Erzurum’un Horasan ilçesine bağlı Ağıllı köyüne öğretmen götüren servis minibüsü, sabah saatlerinde kaza yaptı.

Horasan’dan Eleşkirt yönüne seyir halinde olduğu öğrenilen, sürücü Hikmet Bağrıyanık’ın idaresindeki 52 TC 772 plakalı minibüs, Ağıllı köyü yol ayrımında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek su kanalına devrildi.

Kaza sonrası olay yerine jandarma ve trafik polisleriyle birlikte sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Horasan itfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıları kurtarırken, sağlık ekipleri ilk müdahalelerinin ardından yaralıları ambulanslarla Horasan Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Kazada sürücü Hikmet Bağrıyanık ile birlikte öğretmenler M.T., E.B., 8 yaşındaki M.E.B., A.Y.Ö., S.M.K. ve M.K. yaralandı. 

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı tedavilerinin ise devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

