12 ayrı uyuşturucu suç çetesi çökertildi: 282 kişi gözaltına alındı

Güney Amerika'dan Türkiye'ye kokain sevkiyatı yapmaya çalışan uyuşturucu organize suç örgütüne yönelik İstanbul ve Bursa'da düzenlenen, aralarında Kolombiyalı sözde kartel üyelerinin de bulunduğu 9 şüphelinin gözaltına alındığı "Narkoçelik-20" operasyonunun detayları ortaya çıktı. 9 şüphelinin, teknik ve fiziki takibe yakalanmamak için günlük yaşamlarına motosikletle başlayıp taksi ve kiralık araçlar kullandıkları belirlendi. Hedef noktaya gitmek için otoyolda sık sık araç değiştiren zanlıların, polis takibinde olup olmadıklarını kontrol etmek için aynı yoldan 5 kere geçtikleri tespit edildi.