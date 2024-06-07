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12 ayrı uyuşturucu suç çetesi çökertildi: 282 kişi gözaltına alındı

Adana Emniyet Müdürlüğünce son 3 gündür uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen "Narkoçelik-21" operasyonlarında 12 uyuşturucu suç çetesinin çökertildiğini, gözaltına alınan 282 şüpheliden 266'sının tutuklandı.

Pınar Görgü
08:40 - 7/06/2024 Cuma
Güncelleme: 08:40 - 7/06/2024 Cuma
Nihayet Dergi

Adana Valiliği, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu 586 ekip, 2 bin 855 personel, 10 özel harekat unsuru, 3 hava aracı, 1 helikopter ve 23 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla Adana'da operasyonlar düzenlendi.


Operasyonlarda 12 ayrı uyuşturucu suç çetesinin çökertildi. 282 şüpheli yakalandı, 266'sı tutuklandı. 11'i hakkında adli kontrol kararı verildi.




#narkoçelik
#İçişleri Bakanlığı
#Adana
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