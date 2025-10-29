Yeni Şafak
12 kişinin yaralandığı oto boyama atölyesine silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı: 3 gözaltı

14:3729/10/2025, Çarşamba
DHA
Olay yerinden ayrılan 3 şüpheli, bu kez pompalı tüfekle geri döndü.
Olay yerinden ayrılan 3 şüpheli, bu kez pompalı tüfekle geri döndü.

Konya'da sanayi sitesindeki oto boyama atölyesine yönelik gerçekleştirilen ve 12 kişinin hafif yaralandığı silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olaya karıştığı öğrenilen 3 şüpheli, gözaltına alındı.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında, merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi'ndeki Anadolu Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Sanayideki Elmadağ Sokak’tan otomobille geçen 3 kişi ile oto boyama atölyesindekiler arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Olay yerinden ayrılan 3 şüpheli, bu kez pompalı tüfekle geri döndü. Otomobilden atölyeye ateş açıldı. Saçmaların iş yerinde bulunanlar ve sokaktan geçenlere isabetiyle 12 kişi yaralandı. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis olaya karışan 3 şüpheliyi suç aleti pompalı tüfekle yakalayıp gözaltına aldı.

Öte yandan çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili soruşturma sürüyor.




