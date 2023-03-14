120 kişiye mezar oldu: Depremde yerle bir olan binadan altı kişi kurtuldu

Binanın en üst katında çocukları Ömer (17), Çağatay (18) ve Büşra (25) ile birlikte yaşayan ve 12 yıl önce eşini kaybeden Aysel Parmaksız, oluşan yaşam üçgeni sayesinde hayata tutundu. Menderes Parkı'nda yeğeni ve 3 çocuğu ile çadırda kalan Parmaksız, kendileri ile birlikte oturdukları binadan sadece 2 komşusunun sağ çıktığını belirtti.

8 saat sonra enkazdan çıkarıldığını belirten Aysel Parmaksız, Elbistan merkezli ikinci depreme hastanede yakalandığını söyledi. Hastane tavanındaki lambaların sarsıntı sırasında düşmeye başladığını ifade eden Parmaksız, korunmak için battaniyeyi yüzünü kapattığını söyledi. ​Parmaksız, "Yaşadığımız Ceylan Apartmanı'nda yaklaşık 120 kişi yaşadığı belirtiliyordu. İlk depremde yıkıldı. Ben, çocuklarım ve aynı kattaki 2 komşumuz kurtulduk. Diğer komşularımız ise öldü. Beni de üstüme devrilen elbise dolabı kurtardı. Allah, bu acıları bir daha yaşatmasın. Tüm birikimimizi, eşyalarımızı, kirada kaldığımız evimizi kaybettik. Şimdi sadece üzerimizdeki elbiselerimiz ile çadırda yaşıyoruz. Zor şartlar altında ayakta kalmaya çalışıyoruz" dedi.