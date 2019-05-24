13 gün sonra cenazesine ulaşıldı

Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı tarafından ilk incelemesi yapılan Nişancı’nın cansız bedeni, ambulansla Bayburt Devlet Hastanesi’ne gönderildi.

Uçuruma düşen AA muhabirinden acı haber. Arama çalışmalarında Abdulkadir Nişancı’nın cansız bedenine ulaşıldı. Nişancı’nın cesedi 13 gün sonra düştüğü yerden 1 km uzakta dere yatağında bulundu.

Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken 10 Mayıs'ta uçuruma düşen Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Abdulkadir Nişancı'nın cesedine ulaşıldı.

Derebaşı Virajlarında görüntü çektiği sırada bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düşen Nişancı'nın cansız bedeni Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri ve dalgıçlar tarafından bulundu.

1 KM UZAKTAN ÇIKTI

Arama çalışmaları kapsamında kaldırılan drone ile havadan tespit edilen AA muhabiri Nişancı'nın cansız bedeni, bulunduğu yerden güçlükle çıkarılabildi. Dere yatağındaki kayalara takılan cesedi kıyıya alabilmek için çalışma başlatıldı.

Çıkarıldığı yerde ağabeyi tarafından teşhis edilen Nişancı'nın cansız bedenine, uçuruma düştüğü yerden 1 kilometre uzakta Bayburt sınırında, Dumlu köyünden akan çayın Soğanlı Deresi ile buluştuğu noktada ulaşıldı.

İKİ ASKER ŞEHİT OLDU

13 günlük süre zarfında kamerası, fotoğraf makinesi ve ayakkabısının teki bulunan Abdulkadir Nişancı için bölgede ilk andan itibaren AFAD ve JAK ekipleri ile dalgıçlar aralıksız çalışma yürüttü.

Arama çalışmalarının yedinci gününde iki Jandarma şehit oldu. Şiddetli akıntıya kapılıp gözden kaybolan Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mustafa Gidergelmez ile Jandarma Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya'nın kısa süre sonra dereden naaşları çıkarılmıştı.

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Teselli olduk

AA muhabiri Abdulkadir Nişancı’nın cesedinin bulunmasının ardından ailesine ve çalıştığı kuruma taziye mesajları yağdı. Hükümet yetkilileri ve siyasiler başta olmak üzere toplumun tüm kesiminden tanıdık isimler Nişancı için başsağlığı mesajı yayımladı. AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu, “Su önüne kattığı her şeyi götürecek kadar güçlüydü. Başından beri askerlerimiz fedakarane şekilde arama çalışması yaptı. Arkadaşımızı kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşamamıza rağmen bulduğumuz için şükrediyoruz. Hem bizim hem ailesi için teselli oldu” şeklinde konuştu.