13 kulübün 32 yöneticisine şike sorgusu

04:0024/02/2026, Salı
G: 24/02/2026, Salı
İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen "şike ve bahis" operasyonunda gözaltına alınan 32 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 28'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

28 KİŞİYE ADLİ KONTROL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, ülkede yasal bahis sitelerinde, rakip lehine, gol içerikli ve oyuncu yönünden oynanan bahisler kapsamında kuponu olan kulüp yöneticilerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve savcılık ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen 32 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Sulh ceza hakimliği, şüphelilerden Mustafa Tütüncü, Tahsin Çoban, Ferhat Karademir ve Osman Serper'in tutuklanmasına karar verdi. Hakimlik, Abdullah Sancak, Aytaç Altay, Ersin Sarıkaya, Osman Topal, Bahadır Haktanır, Orhan Dönmez ile Tuncay Gülel'in de aralarında bulunduğu 28 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanmasına hükmetti.

SÜPER LİG’DEN 6 KULÜP VAR

Soruşturma kapsamında gözaltına alınarak sorgulanan isimlerin 13 farklı futbol kulübünden olduğu, bu kulüplerden 6’sının Süper Lig’de mücadele ettiği öğrenildi.



