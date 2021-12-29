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ANKARA

14 Ocak tarihine dikkat: Sokak köpeği artabilir

Hayvanları Koruma Kanunu’na göre tehlikeli köpek türlerinin kısırlaştırılması ve bu köpeklere çip takılması gerekiyor. Ancak yasal süre 14 Ocak’ta dolacak olmasına rağmen birçok kişi henüz köpeklerini kaydettirmedi. Bu nedenle tarih yaklaştıkça bu saldırgan köpeklerin sokaklara bırakılmasından endişe ediliyor.

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Ayşe Mine Alioğlu Yeni Şafak
​14 Ocak tarihine dikkat: Sokak köpeği artabilir ​
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Temmuz ayında yürürlüğe giren Hayvanları Koruma Kanunu’na göre ‘tehlikeli’ olarak nitelendirilen köpek türlerini kısırlaştırma ve çip taktırma şartı getirilmişti.

Bu hayvanların kayıt belgesiz, ağızlıksız ve tasmasız dolaştırılması, halkın yoğun bulunduğu yerler ile çocuk oyun alanları ve parklara sokulması Hayvanları Koruma Kanunu’na göre yasak olacaktı.

YASAL SÜRE 14 OCAK'TA SONA ERİYOR

Kural ihlali yapan hayvan sahiplerine 11 bin lira ceza uygulanacak. Ancak yasal sürenin 14 Ocak olmasına rağmen birçok hayvan sahibinin tehlikeli ırk olarak nitelendirilen hayvanlarını kaydettirmediği ortaya çıktı. Kaydedilmeyen hayvanların sokağa atılma riski bulunuyor.

Sokak hayvanlarının sayısının bu şekilde artabileceğine dikkat çeken Serbest Veteriner Hekimler Derneği Başkanı Bilsay Kömürcü Kanat, sürenin kısalmasına rağmen kayıt altına alınmayanların çok olduğunu belirtti.

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