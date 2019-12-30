14 ülke 59 şehre ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 yılında yurt içi ve yurt dışında pek çok ziyaret gerçekleştirirken, çok sayıda yabancı konuğu da Türkiye’de ağırladı. Erdoğan için 2019 yılı da öncekiler gibi yoğun mesaiyle geçti. Bu yıl çeşitli temaslarda bulunmak üzere 14 ülkeye 19 ziyaret gerçekleştiren Erdoğan, Rusya’da yıl içerisinde beş, ABD’de ise iki kez temaslarda bulundu.

EN ÇOK RUSYA’YA GİTTİ

Yurt dışı ziyaretlerine Rusya ile başlayan Erdoğan, bu doğrultuda ilk üç yurt dışı ziyaretini bu ülkeye yaptı. Yıl içinde Rusya’ya son ziyaretini 22 Ekim’de yapan Erdoğan bu ziyaretinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 6 saat 20 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdi.

TACİKİSTAN’DAN MALEZYA’YA

ABD’ye ilk ziyaretini 21 Eylül’de Birleşmiş Milletler 74’üncü Genel Kurulu’na katılmak üzere yapan Erdoğan, ikinci ziyaretini ise ABD Başkanı Donald Trump’ın daveti üzerine 12 Kasım’da gerçekleştirdi. Erdoğan ayrıca Tacikistan, Japonya, Çin, Bosna Hersek, Sırbistan, Azerbaycan, Macaristan, Katar, İngiltere’ye gitti. Küresel Mülteci Forumu için İsviçre’ye ziyarette bulunan Erdoğan, Malezya’da Kuala Lumpur Zirvesi’ne katıldı, son yurt dışı seyahatini ise 25 Aralık’ta Tunus’a gerçekleştirdi.

ÇOK SAYIDA LİDERİ AĞIRLADI

Erdoğan, yurt dışı ziyaretlerinin yanı sıra çok sayıda devlet başkanını da Türkiye’de ağırladı. Bu doğrultuda Erdoğan, Hırvatistan, Irak, Malta, Çad, Burkina Faso, Belarus, Ukrayna cumhurbaşkanlarıyla bir araya geldi. Erdoğan ayrıca Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ile Konsey üyesi, Ürdün Kralı, Bolivya Devlet Başkanı’nı ağırladı. Irak Cumhurbaşkanı Salih’i yıl içinde ikinci kez Türkiye’de ağırlayan Erdoğan, son olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Suriye Konulu Üçlü Zirve Toplantısı kapsamında bir araya geldi.

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86 KEZ ZİYARET

Yurt içinde de seçim çalışmalarıyla birlikte pek çok ile ziyarette bulunan Erdoğan, bu yılki ilk ziyaretini 5 Ocak’ta İzmir’e yaptı. Erdoğan, Ocak ayında 10, Şubat ayında 21, Mart ayında 39 ziyaret gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıl içinde Bursa, Trabzon, Adana, Ağrı, Edirne, Şırnak, Diyarbakır, Sivas, Yozgat, Zonguldak ve Hakkari’nin de aralarında bulunduğu 59 şehre 86 ziyarette bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurt içinde yılın son ziyaretini Kocaeli’ye yaptı.

Merkel ile Libya’yı görüştü

Recep Tayyip Erdoğan ve Angela Merkel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı.

SOMALİ’YE BAŞSAĞLIĞI

Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Farmajo’yu da arayarak önceki günkü terör saldırısında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi. Erdoğan, “Terörle mücadelede Somali’nin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.