Gündem 15 gündür haber alınamıyordu Evinden kötü kokular yayılınca gerçek ortaya çıktı
KOCAELİ

15 gündür haber alınamıyordu: Evinden kötü kokular yayılınca gerçek ortaya çıktı

İzmit'te 15 gündür kendisinden haber alınamayan 43 yaşındaki şahıs, evden gelen kokudan şüphelenen komşularının polise bildirmesi üzerine cesedi bulundu. Sağlık ekipleri, mutfakta hareketsiz şekilde yatan Selahattin Koç'un yaklaşık 15 gün önce hayatını kaybettiğini belirledi.

Haber Merkezi AA
43 yaşındaki Selahattin Koç’un evinde öldüğü belirlendi.
43 yaşındaki Selahattin Koç’un evinde öldüğü belirlendi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 43 yaşındaki bir kişi evinde ölü bulundu.

KÖTÜ KOKULAR YAYILINCA ORTAYA ÇIKTI

Alınan bilgiye göre, Kozluk Mahallesi Sait Faik Sokak'ta bir apartman dairesinde yalnız yaşayan Selahattin Koç'un (43) evinden koku gelmesi üzerine komşuları, polise haber verdi.

AA
43 yaşındaki Selahattin Koç’un evinde öldüğü belirlendi.
  • Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, itfaiye vasıtasıyla eve girdi. Sağlık ekipleri, mutfakta hareketsiz şekilde yatan Selahattin Koç'un yaklaşık 15 gün önce hayatını kaybettiğini belirledi.

Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırılan Koç'un cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.

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