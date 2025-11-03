Yeni Şafak
15 katlı binada patlama sonrası yangın paniği

23:443/11/2025, Pazartesi
IHA
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
Antalya'da bir sitedeki 15 katlı binanın 5. katındaki dairede yangın çıktı. Patlama sesinin ardından çıkan yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Antalya’da 15 katlı binanın 5. katındaki dairede çıkan ve patlamaların yaşandığı yangında 1 kişi yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, olay yerine gelen kız kardeşi ise gözyaşı döktü.

Yangın, saat 20.30 sıralarında Aksu ilçesine bağlı Altıntaş Mahallesi Akkavak Caddesi üzerinde yer alan bir sitedeki 15 katlı binanın 5. katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, patlama sesinin ardından evden alevlerin çıktığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine itfaiye, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler binadaki vatandaşları tahliye ederken, polis ekipleri sokağı trafiğe kapattı. İtfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangında yaralanan ev sahibi Ahmet Gülnaz, sağlık ekiplerince götürüldüğü özel bir hastanede tedavi altına alındı. Yangını duyup olay yerine gelen Ahmet Gülnaz’ın kız kardeşi ise gözyaşı döktü.

Öte yandan, dairenin alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde patlama nedeniyle etrafa saçılan parçalar olduğu görüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.



#Antalya
#Site
#Yangın
